Una línea de micros de Pilar homenajea a nuestra Selección con coches pintados con los nombres u números de los jugadores campeones

En el municipio de Pilar una empresa de colectivos tuvo la iniciativa de brindarles un particular homenaje a los jugadores de la Selección Argentina que alcanzaron la gloria al obtener la máxima distinción futbolística planetaria trayendo la tercera Copa del Mundo nuevamente a "casa".

En una curiosa iniciativa, la empresa de colectivos "Tratado del Pilar" decidió agradecer a cada futbolista de la Selección por la Copa, colocando sus nombres

La empresa de transporte denominada "Tratado del Pilar", que entre otras, administra la línea 501, decidió por medio de sus directivos en mancomunión con sus empleados realizar el ploteo de las unidades de colectivo, adicionando los nombres de cada uno de los 26 futbolistas que representaron a la Selección en el Mundial.

Leandro Galán, administrador de la empresa, le dijo a "El Diario de Pilar" que la idea surgió el 17 de diciembre, un día antes de la final ante Francia, cuando se llevó a cabo la fiesta de despedida de año.

La compañía, que conecta las localidades de Villa Astolfi con Villa Rosa y el barrio San Alejo con la estación del tren San Martín en el centro de la ciudad, además tiene a cargo la línea 503 que va desde la ex Fábrica Militar hasta el barrio Manzone.

"LA IDEA SURGIÓ DESPUÉS DEL ASADO"

“Fue muy emotivo, porque mientras compartíamos el asado, hubo sorteos de camisetas de la Selección. Pasamos videos con todos los partidos de Argentina y el cotillón estaba referido al Mundial”, contó Galán.

Después ahondó en la explicación cuando dijo: «Entre los 65 empleados se nos ocurrió que esta podía ser una idea novedosa. Muchos no habíamos visto a Argentina como campeona del mundo. Yo nací en 1988 y no viví cuando la Selección ganó en 1986. Que me toque esto a mis 34 años, es muy lindo».

Un detalle fortuito es que, curiosamente, la empresa "Tratado del Pilar" tiene con exactitud 26 colectivos. Por lo tanto hay justo una unidad para cada futbolista de "La Scaloneta". De acuerdo a lo imaginado por los promotores de la iniciativa: "La idea fue bastante original y según el número de interno, le agradecemos al jugador que llevaba ese número de camiseta. Además, en la parte trasera de algunos coches le agregamos ‘Gracias Scaloni’ porque el técnico también fue clave para este título", señaló Galán.

“Lo vamos a dejar hasta cuando dé. La gente se saca fotos, las sube a las redes y hasta elige los coches a los que quiere subirse”, agregó.

“Nunca pensé que esto se iba a viralizar y sería hermoso que les llegue a los jugadores. Es un homenaje más”, también señaló el administrador de la línea de colectivos.

Sin embargo indicó que no fue sencilla la distribución de las unidades “porque todos querían manejar el interno 10”.

Fuente: infocielo.com; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info