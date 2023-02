Viviana Canosa con todo: En su regresó a la TV fulminó a Romina de Gran Hermano, a Marcelo Tinelli y a Fernando Burlando

No sorprende que haya puesto toda la carne en el asador en su primer programa del año y con un retorno tras un “impasse” de varios meses. En su nueva morada, el canal La Nación +, Viviana aprovechó para desplegar su mejor artillería en una columna editorial sin desperdicio y que era simplemente la entrada del menú.

Viviana Canosa regresó a la televisión tras su polémica salida de A24 y fulminó a varios en su primer programa Más Viviana (La Nación +), entre esos el ciclo Gran Hermano, Fernando Burlando, Romina Uhrig y Marcelo Tinelli.

"Muy buenas noches y bienvenido a Más Viviana. Ya tendremos el momento para que les agradezca a todos, al canal inclusive", expresó la periodista para darle inicio a su nuevo ciclo, quien además agregó cuál es su propósito en esta vuelta: "No voy a venir a este canal a hacer lo que hacen muchísimos canales de noticias: cortinas de humo. Vamos a hablar de lo que realmente nos pasa a todos los argentinos".

Viviana Canosa contra Gran Hermano y Romina Uhrig

Uno de los primeros en cobrar fue el reality show de Telefe, ya que Viviana Canosa lo usó como ejemplo perfecto para comparar la inoperancia del Gobierno: "¿Qué tienen en común para vos los de la Casa de Gobierno y los del Gran Hermano? Son todos unos vagos que viven de la nuestra, se rascan las bolas y no hacen nada en todo el día, comen de arriba. Podría ser tranquilamente la Casa de Gobierno, todo gratis, todo con la nuestra y ninguno se quiere ir de la casa ¡Obvio!".

Asimismo, Canosa cuestionó el éxito del ciclo: "¿No te parece re loco que el programa más visto de la tele sea un programa en el que nadie hace nada y sean todos una manga de vagos? Eso es lo que más se ve de la televisión argentina. Además, se victimizan tanto en Gran Hermano como en la Casa de Gobierno, pobrecitos, se victimizan los victimarios".

Por otro lado, no dejó de exponer a Romina Uhrig y su trabajo como política antes de debutar en la televisión: "Mirá esta otra K, Romina de Gran Hermano que fue diputada, una diputada que va a una casa de Gran Hermano a seguir rascándose las bolas, una cosa increíble. Ahora está mucho más cómoda en la casa limpiando los baños que en el Congreso que no tiró ni una sola ley, no aportó nada".

Viviana dejó en claro que no cree para nada en el discurso de Romina dentro de la casa: "Es una mujer que tiene tres hijas y estuvo casada con el polémico ex intendente de Moreno, Walter Festa; llora en la casa porque extraña a las hijas y nadie le cree que va por una prefabricada, que ese es el premio mayor de Gran Hermano".

La conductora decidió darle visibilidad en su programa a un video que muestra a Romina negociando con un adulto mayor por un terreno: "Esto que vas a ver es interesante porque te describe a la perfección un K: Entra haciéndose la pobre a la casa de Gran Hermano, pero mirala como con Festa, su exmarido, en Moreno apretaban a un viejo de casi 80 años para sacarle los terrenos, esta es Romina la que llora en la casa de Gran Hermano porque extraña a sus hijas y el premio es una prefabricada. Son todos iguales".

Viviana Canosa contra Fernando Burlando

El abogado Fernando Burlando fue otro de los personajes a los que Canosa apuntó en su regreso a la televisión, ya que no dudó en poner el duda sus buenas intenciones al defender el caso por el asesinato de Fernando Baez Sosa: "Hoy se conoció el veredicto del crimen de Fernando Baez Sosa, le mando un abrazo enorme a la madre, al padre, a los familiares, toda nuestra solidaridad con esa familia porque no tengo palabras para decirle cuánto lo lamento. Pero me dio mucha bronca algo en el caso de Fernando y es el pastor Burlando, porque el pastor Burlando usó el asesinato de Fernando Baez Sosa para comenzar su campaña de lanzamiento a Gobernador de la Provincia de Buenos Aires".

Canosa aseguró que el letrado tiene intenciones de lanzarse a la política y que habría usado la exposición que le dio el lamentable caso del joven que murió a manos de 8 rugbiers para generar una buena opinión sobre sí mismo: "Burlando nos quiso dar a conocer estas semanas, abusando de las cámaras, que orina agua bendita. Es el pastor Burlando, más turbio que el Riachuelo. Muchos lo conocen a Burlando como el Burlando-se de la Justicia".

La periodista recordó la labor como defensor de Burlando en el caso del fotógrafo José Luis Cabezas: "Este es el mismo que defendió a los horneros, defendió a cuatro tipos que maniataron y pusieron de rodillas a un periodista, para después meterle dos balazos en la nuca y prenderlo fuego. Este personaje quiere ser gobernador de la Provincia de Buenos Aires y está usando caso de Fernando Baez Sosa para blanquear su imagen y hacer campaña".

"Esta semana y la anterior vi a Burlando, su mujer y su hija en la revista Caras, dando notas, hablando de la familia perfecta. Una lavada de cara impresionante, pero por suerte yo tengo memoria. Burlando no te olvides de Cabezas", concluyó.

Viviana Canosa contra Marcelo Tinelli

Marcelo Tinelli no la libró y fue parte de la editorial con la que Viviana Canosa debutó en La Nación +, aunque esta vez la conductora no hizo más que recordar lo que siempre le reclama: su participación en la Mesa del Hambre.

"Otro que se quejaba y lloraba con el dólar a 40 es este, el comedor de alfajores. El impresentable que no les pagaba los sueldos a la gente en la tele, que dejó un despelote total en San Lorenzo. Se dio una vuelta por Mesa del Hambre, se rosqueó todo lo que pudo y se rajó. Y viendo a Tinelli y a Burlando no sé cuál de los dos tiene más entradas al cirujano estético, me los confundo", lanzó filosa Canosa.

