"Era como un amuleto": Emocionante reacción de Nacho al ver lo que le había ingresado su papá a la casa de Gran Hermano

No deja de alimentar anécdotas, comentarios y repercusiones el ingreso de parientes de los participantes a la casa de Gran Hermano y tiene facetas no sólo de espectacularidad, sino hasta de sensibilidad, si se tiene en cuenta el tiempo que transcurrió sin que los protagonistas tomaran contacto con el mundo exterior.

El ingreso de los familiares de " Gran Hermano 2022" cambió los ánimos en la casa más famosa del país y hasta le dio el protagonismo a los nuevos participantes. Mientras se comienza a ver afinidad entre algunos integrantes del reality de Telefe, hubo llanto en el living. Durante la gala del martes, se vivió un momento emocionante ya que se reveló el contenido de las cajas que entró cada integrante del círculo íntimo en la velada del lunes.

El primero en abrir la caja fue Rodolfo, el padre de Nacho que protagonizó uno de los reencuentros más emocionantes que se vieron en las horas previas a la gala. La presencia de la madre, fallecida hace poco tiempo, fue clave en los regalos que le llevó el hombre que vive en España hace más de 30 años.

Apenas vio la primera imagen, el participante se quebró en llanto al recordar a su progenitora. "He traído una cosa que para él es muy importante. Este portarretrato es muy importante para él porque cada vez que viajaba a Barcelona, era como un amuleto lo ponía en su mesa de luz y era como que su mamá estaba con él", detalló su padre sobre una foto del joven cuando era niño junto a su madre.

Las mariposas son muy significativas para Nacho de "GH", en especial tras el fallecimiento de su familiar. Según lo que explicó en algunas ocasiones, cada aparición de una de ellas es tomada por él como una señal de apoyo y compañía. Por esto mismo, su padre decidió regalarle un adorno con forma del insecto mencionado, además de otra imagen suya con su mamá años atrás.

A la hora de responder, el joven se mostró conmovido. "No traje fotos porque la verdad que me daba mucha pena sacarlas de mi casa, era como desarmar lo que había quedado en mi casa entonces me di cuenta que las necesitaba más de lo que había pensado. Las quería y ayer le dije que me sentía mal por no haber traído esas fotos", explicó entre lágrimas el jugador de " Gran Hermano".

Fuentes: laplata1.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info, criticaargentina.com.ar y visionpolitica.info