¿Tendrá una linda experiencia amorosa ahora que salió'?:Daniela de Gran Hermano contó que L-Gante le mandó mensajes

Cada uno de los que resultan eliminados en Gran Hermano empiezan a diseñar una estrategia para perdurar entre sus fans y entre las redes sociales, para exprimir las oportunidades sociales, laborales y hasta románticas que les puede resultar útiles. En el caso de Daniela, recientemente eliminada, puede contar que hizo un contacto más que interesante con un artista e influencer muy reconocido como L-Gante

Daniela salió de Gran Hermano y dio que hablar al ver que L-Gante le mandó una indirecta a través de las redes sociales. En su momento, que el cantante la siguiera en Instagram también llamó la atención.

Pestañela estuvo de invitada a Biri Biri y habló de la repercusión que tuvo un TikTok que grabó bailando el tema Session en el Barrio #8, de L-Gante.

De manera inmediata, el cantante de cumbia 420 no tardó en hacerse eco del mismo, mandándole un sugestivo mensaje. “Si pinta”, escribió Elián.

Al respecto, Celis señaló: “¿Qué sería si pinta? No me lo esperaba...”. También reveló que el artista le mandó un audio corto pero en modo efímero. “Todavía no le respondí. El mensaje fue tranqui. Me llegaron mensajes más picantes, de jugadores de fútbol, tiktokers y cantantes”.

Fuente: minutouno.com; PrimeraPagina.info; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info