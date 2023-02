Con la última eliminación, Gran hermano se puso en punto de ebullición: ¿Quién es Walter, el nuevo eliminado en el programa?

Tal vez Gran Hermano se explique como el resultado de un partido de fútbol, es decir, puede no tener lógica coherente con el desarrollo previo. En ese contexto, causó furor y diversas quejas, la eliminación de “Alfa” o Walter, uno de los participantes que más venía desarrollando un fuerte papel protagónico hasta que la gente, en la votación final, le dijo que no se justificaba más su presencia en la casa más televisada del país.

Este domingo 12 de febrero de 2023 se llevó a cabo una nueva gala de eliminación de Gran Hermano, el reality de Telefé. Quien debió abandonar el programa por decisión del público fue Walter Santiago, un hombre de 60 años, conocido dentro y fuera de la casa como "Alfa".

Lucila Villar, Romina Uhrig y Walter Santiago, fueron los competidores que estuvieron nominados durante la semana. En esta semana, Camila Lattanzio también había sido votada pero fue salvado por Julieta Poggio, quien ganó la prueba del líder y, además de la inmunidad, tenía el beneficio de sacar a un compañero de la placa.

Los y las participantes veían con mucha ansiedad esta gala de eliminación ya que la placa presentaba jugadores muy fuertes y, exceptuando a Lucila, estaba conformada por jugadores que se encuentran en aislamiento desde el primer día del programa. El último eliminado fue Ariel Ansaldo.

¿Cómo fue la última gala de eliminación de Gran Hermano?

Tras algunos videos de lo que fue la semana en Gran Hermano, Santiago del Moro comenzó a anunciar uno a uno los salvados de la noche. La primera persona salvada de la gala, y por lo tanto menos votado de la noche, fue Lucila con el 5,61% de los votos del público, quien dijo: "quiero agradecerle a todas las personas. Hay que tener fe y confianza”.

El mano a mano quedó entre Walter y Romina, y el resultado se dio a conocer cerca de la medianoche, cuando Santiago anunció que quién era el participante que debía abandonar la casa era Alfa con el 52,83%, mientras que Julieta quedó con el 47,17% de los votos del público.

¿Quién es Walter?, el nuevo eliminado de Gran Hermano

Walter Santiago tiene 60 años, es de Tigre y está divorciado. Es conocido como “Alfa” y trabaja comprando, vendiendo y reparando autos de colección, contó en la presentación que se emitió la primera gala del programa.

"Nunca tuve jefes, nunca tuve horarios, nunca nadie me mandó ni me dijo lo que tengo que hacer. Y en la casa tampoco nadie me va a decir lo que tengo que hacer", manifestó y agregó que en la casa va a a ser el Alfa.

También expresó: “Siempre fui líder, soy muy calentón, muy rencoroso y tengo muchísima memoria, no me olvido de nada", y siguió: "Voy a ser el patriarca de las casa de Gran Hermano".

