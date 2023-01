Coti, la primera eliminada de Gran Hermano en 2023 y una vida de película: ¿Quién es la bella traidora de mujeres que dejó la casa?

Este domingo 1 de enero de 2023 se llevó a cabo la octava gala de eliminación de Gran Hermano, el reality de Telefé. Quien debió abandonar el programa por decisión del público fue Constanza Romero, una joven de 20 años, oriunda de Corrientes, conocida fuera y dentro de la casa como "Coti".

Daniela Celis, Constanza Romero, Camila Lattanzio, Ariel Ansaldo y Walter Santiag, fueron los competidores que estuvieron nominados durante la semana pasada. En esta semana, ninguno de los participantes pudo ser salvado por Thiago Medina, quien ganó la prueba del líder y, además de la inmunidad, por una sanción.

Los y las participantes veían con mucha ansiedad esta gala de eliminación ya que la placa tuvo a los nuevos ingresos como Camila y Ariel, además de la primera vez que Coti llega a la gala de eliminación luego de la pelea que tuvo con Julieta y Romina, por una "traición" en el juego.

¿Cómo fue la última gala de eliminación de Gran Hermano?

En principio, Santiago del Moro habló con los participantes y les hizo leer el sobre donde les aseguraron que la prueba semanal no fui cumplida, por lo que esta semana contarán con la mitad de presupuesto. Luego le pidió a los nominados que digan cómo se sienten.

"No me quiero ir, tengo muchísimo para dar", dijo Daniela; mientras que Coti dijo "Tengo mucha fe que va a ser lo que Dios quiera". Los demás participantes se mostraron con muchas ganas de seguir en competencia. A los minuto, el conductor comenzó a anunciar uno a uno los salvados de la noche. La primera salvada de la gala, y por lo tanto menos votado de la noche, fue Camila con el 0,72% de los votos del público.

A ella le siguió Walter con el 5,55% y Daniela con el 13,12%. La placa fina era entre Constanza y Ariel, por lo que cerca de la medianoche, Santiago del Moro anunció que quién era la participante que debía abandonar la casa era Coti con el 67,35%, mientras que Ariel quedó con el 32,65% de los votos del público.

Quién es Constanza, la nueva eliminada de Gran Hermano 2022

Constanza Romero tiene 20 años y es de Corrientes. Es influencer y está en pareja y estudia kinesiología. Se presentó a varios concursos de belleza y estuvo en Estados Unidos representando a la Argentina donde ganó. "A mi en la casa no me va a molestar que la gente me mire", contó en la presentación que se emitió la primera gala del programa.

“A mi no me gusta ser espectadora, yo quiero ser la protagonista”, también sostuvo y habló de su fe a Dios, la cual se manifestó en muchas ocasiones durante los dos meses y medio desde comenzado el certámen. "Mi estrategia es jugar con los hombres, que se peleen entre ellos y generar rivalidad. Les voy a demostrar que esta vez va a ganar una mujer", también agregó.

Dentro de la casa, Coti protagonizó grandes momentos, como la primera traición a Lucila y Mora, la pelea con personajes fuertes como Julieta, Romina y Walter, y su historia de romance junto a Alexis, conocido como "conejo".

Fuente: infocielo.com; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info