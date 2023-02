En Gran Hermano, Coti inició una muy provocativa discusión, pero Daniela la domó: Amplia repercusión en redes sociales

En Gran Hermano, el tema de quien saca de la casa a quien fue un tema central de una picante discusión que quiso iniciar Coti, quien no reparo en el importante retruque que le iba a dar su interlocutora ocasional, Daniela.

Es bien sabido que la relación entre Coti y Daniela no es la mejor desde que la primera de estas protagonizara una dura traición hacia "Pestaniela", Julieta y Romina a pocos días del repechaje que trajo de vuelta a varios de los participantes, entre ellos a su contrincante del duelo de esta noche.

Este jueves por la noche, en la gala de Gran Hermano, Coti quiso aprovechar que estaba sentada al lado de Daniela en el estudio para aclarar algo que había dicho su ex amiga sobre ella.

"Ya que estamos hablando de hablar dentro de la casa y todo eso, escuché por ahí que Dani había dicho que yo hice campaña para que se vaya cuando no fue así, cuando igualmente era válido porque para entrar de nuevo la casa hizo campaña en contra mía, hasta contó cuántas veces iba al baño", lanzó Coti

Rápida de reflejos, Daniela tomó el mando y contestó: "No hice campaña en nombre de absolutamente nadie, mi campaña era 'Venganiela', que de hecho yo no lo puse, lo pusieron en tuits, si querés te los muestro si querés mirarlos, y la gente me eligió para entrar y hacer lo que hice. Así que gracias, los amo".

Luego Coti intentó retrucar: "Por eso justamente. Ella dijo voy a ir por la CC (Coti, Cone) y por Thiago. Justamente dijiste que ibas a ir por mí. Dijiste 'Coti me la va a pagar'. Así que los tuits los vi yo también, así que no necesito que me pases nada" Y Daniela respondió : "Igual yo no saco, saca la gente, amor".

"Claro, así como vos que te sacaron dos veces y estás afuera acá también", quiso picantear Coti. Pero Daniela sorprendió con una domada descomunal: "Pero pasé más de una placa". Queda recordar que Coti quedó eliminada la primera vez que tuvo eliminada en Gran Hermano.

