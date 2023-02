En Gran Hermano 2022 no se oculta para nada la pasión: El tatuaje que se hizo "Coti" Romero y que está dedicado al "Conejo"

Sobre la bella ex participante de Gran Hermano “Coti” Romero se sabe de su romance en la casa del reality con el “Conejo” Alexis Quiroga, quien también sufrió la eliminación. No obstante, continuan un apasionado noviazgo más allá de un programa de televisión.

Coti Romero y el Conejo Alexis Quiroga vivieron un apasionado romance dentro de la casa de Gran Hermano 2022 que siguió fuera del exitoso reality ya con los dos eliminados por el voto de la gente En el programa A la Barbarossa, Telefe, Coti sorprendió a todos al mostrar el tatuaje que se hizo en honor a su noviazgo con el cordobés, con quien cumplió los primeros tres meses en pareja.

Pía Shaw comentó sobre los tatuajes de la joven: "Tenés 23 tatuajes, y viniste con 3 tatuajes nuevos. Me extraña que no haya uno en homenaje al Cone". A lo que la ex participante de GH sorprendió a todos: "Sí, hay. Y dice 'no te voy a soltar la mano', en inglés. Es la primera vez que lo digo, porque nadie lo sabía".

El tattoo se ubica debajo de la cola y Coti se levantó de la mesa para mostrarlo por primera vez. "I will not let go of you hand (no te soltaré la mano)", dice la frase que simboliza la historia de amor de ambos.

Y ella aclaró que no se lo taparía en caso de separarse de él: "Si nos llegamos a pelear, ojalá que no, de igual manera me marcó mucho y no me lo taparía".

