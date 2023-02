En Gran Hermano 2022 todo es motivo de conflicto: La polémica actitud que tuvo Marcos mientras Romina hablaba con su hermana

En el contexto de una casa como la de Gran Hermano donde se agrandó la cantidad de participantes, con el ingreso de familiares, suelen ocurrir cuestiones tan novedosas como conflictivas.

El ingreso de los familiares de los participantes a la casa de Gran Hermano cambió las energías y el ambiente parece estar renovado. Excepto cuando pasan pequeñas situaciones que reflejan que el juego está en una etapa más que decisiva.

En esta ocasión, los protagonistas de un nuevo roce fueron Romina y Marcos. La exdiputada le contó en la galería del jardín a La Tora y a Gladys, madre de Lucila, la reacción del salteño al escucharla hablar mal de Alfa con su hermana Valentina.

"¿Viste que estaba hablando con Valen y el Primo se la llevó? No le gusta que hable, se ve. Es raro el Primo. Por eso me quedé así, porque él se daba vuelta y me miraba. Ella me miraba a mí y se la llevó", la exlegisladora.

Y agregó: "Nosotros decimos que el Primo es el que más está concentrado en el juego, de verdad. Está más concentrado, es más inteligente. No se le escapa una, no vive relajado, vive pensando. Primo mira todo el tiempo las cámaras".

"Y es así él", deslizó La Tora, mientras Romina aseguró al mismo tiempo que el Primo "mide mucho todo lo que se dice", haciendo referencia a lo que criticaba de Marcos.

