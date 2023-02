En Gran Hermano llegó un momento para alquilar balcones: Detalles de cómo Alfa fue eliminado del programa tras una tensa votación

Es cierto que Walter o Alfa provocaba grietas enormes en la red masiva de seguidores de Gran Hermano porque era un verdadero protagonista que imponía agenda y situaciones a las cuales el resto de los participantes no podían ignorar. También es cierto que, al decir de la votación, esa grieta le jugó en contra porque eran más los que odiaban su personaje que sus propios fans y eso se tradujo en la votación del público.

Una nueva gala de eliminación pasó por Gran Hermano y dejó a un nuevo eliminado. En un picante mano a mano con Romina, Alfa fue el elegido por el público para abandonar la casa.

Walter obtuvo el 52,83% de los votos de la gente, mientras que la ex diputada se quedó en el juego con el 47,17%. Esto sin dudas va a provocar un cambio en la casa, ya que ambos eran dos jugadores importantes.

ASÍ FUE EL MINUTO A MINUTO DE LA ELIMINACIÓN DE ALFA DE GRAN HERMANO

ALFA NO PUDO LLEGAR AL ESTUDIO DE GRAN HERMANO

"Hay una manifestación y por eso Alfa no puede llegar al estudio", contó Santiago del Moro, sin brindar más detalles.

ALFA SE DESPIDIÓ DE SUS COMPAÑEROS

"Beso a todos. No quiero canción. Acuérdense, son uno contra seis. Nadie puede acobijar a nadie", le dijo Walter, con la valija en la mano, al resto de la casa.

ALFA, ELIMINADO DE GRAN HERMANO

En un picante mano a mano con Romina, Walter fue el elegido por el público para abandonar la casa este domingo. Alfa obtuvo el 52,83%, mientras que la ex diputada se quedó con el 47,17&.

SE CERRÓ LA VOTACIÓN

En minutos se conocerá si Alfa o Romina se convierte en el nuevo eliminado del reality.

EL MINUTO DE ROMINA EN EL CONFESIONARIO

"Quiero que la gente me apoye para quedarme. Se que es difícil, porque quedamos pocos... Me quiero quedar. Siempre me mostré como soy, con mis formas. No tengo mucho más que decir... agradecer porque me acompañaron en cada placa y espero que ahora me vuelvan a apoyar para seguir, que es lo que quiero".

EL MINUTO DE WALTER EN EL CONFESIONARIO

"Me tengo que quedar porque desde que entré soy el mismo. No busqué complicidades, siempre fui sincero, nunca me escondí en un personaje, no salí y volví a entrar a la casa... Más no puedo decir. Me di cuenta que hay mucha gente que utiliza a los demás, solo con el beneficio de llegar a la final. Siempre me mostré tal cual como soy. Y esa es mi manera de ser".

ASÍ QUEDÓ LA PLACA ALFA Vs ROMINA

Walter y Romina quedaron en un mano a mano emocionante y uno deberá abandonar la casa este domingo.

LUCILA ES LA PRIMERA SALVADA POR EL PÚBLICO

La Tora fue la primera en salir de la placa y obtuvo el 5,61% de los votos.

EMPEZÓ LA GALA DE ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO

Alfa, Romina o Lucila deberán abandonar la casa esta noche por decisión del público.

