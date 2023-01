En Gran Hermano los juegos son muy peligrosos: Romina empujó a Alfa que tenía en brazos a Camila y pegó contra el borde de la pileta

Lo que comenzó como una broma dentro de la casa de Gran Hermano, terminó mal. Alfa sufrió un accidente luego de que Romina lo empujara hacia la pileta mientras jugaba con Camila. Como era de esperarse, la reacción de Alfa tras el golpe no fue para nada conciliadora.

La situación se dio cuando Alfa cargó en brazos a Camila, una de las últimas participantes en ingresar al reality en instancia de repechaje, para poder arrojarla al agua, después de que Tora y Daniela lo intentaran.

El participante de 60 años se encontraba al borde de la pileta con la joven en brazos cuando Romina, que intentó hacer el mismo chiste, empujó a Alfa pero las cosas no salieron como planeaba.

La violenta reacción de Alfa al empujón de Romina que lo dejó en el agua

En vez de caer directamente al agua, Alfa se resbaló y cayó de costado sobre el borde de la pileta. Al ver lo que sucedió, Romina rápidamente se lamentó por su accionar pero Alfa se molestó de todas maneras.

“¿Estás bien? ¡Uy, no! ¿Te lastimaste?”, quiso saber la ex diputada, mientras Walter se encontraba dentro del agua, de espaldas a ella, agarrándose la zona afectada y exclamando: “Me duele la cadera”. No obstante, a pesar del dolor que decía sentir, Alfa no quería que llamaran a un médico.

Muy molesto con Romina, Alfa le gritó: “ ¡Me tiraste de costado contra el borde! ” . Si bien ella se lamentó, él continuó: “ No podés tirarme así cuando la tengo cargada a ella ” .

“ Te empujé yo pero estábamos jugando todos, Alfa ” , intentó explicar ella, sin éxito.

Fuentes: minutouno.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info y visionpolitica.info