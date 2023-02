En Gran Hermano no se ponen de acuerdo ni con las canciones: Hubo una furiosa pelea entre Romina y Alfa por un tema de Pimpinela

A veces hay aburrimiento y en otras tensión y por tales motivos se hace difícil la convivencia en la casa de Gran Hermano, al punto tal que las discusiones pueden originarse en el tema más simple e inesperado y así fue como ocurrió con una canción del dúo Pimpinela que ocasionó un violento cruce verbal entre Romina y Alfa.

El reconocido hit del dúo "A esa" fue el desencadenante de un cruce entre los hermanitos, que más que hermanos dentro de la casa más famosa del país funcionan como un matrimonio ya entrado en años.

"¡Estás apañando a Joaquín!", exclamó la ex diputada cuando Walter le daba fundamentos de que a veces no es fácil terminar una relación. Empezó bien, pero terminó mal.

"No es tan fácil un tipo que está casado hace 20 años con una mina. Y si, es más fácil meterte en la cama con otra mujer", comentó Alfa para desatar la furia de su compañera. Y sumó: "¿Qué me estás hablando vos si te separaste dos veces? Nadie se casa para separarse".

"¿Y qué tiene que ver? ¿Yo engañé? ¿Él me engañó? Ninguno de los dos. Vos como hablás parece que engañaste a todas tus parejas", respondió con malestar Romina. Y cerró tajante: "Y aparte no lo metas a mi ex. Que sea la última vez que lo nombrás, ya te lo dije".

La presencia de Camila en la casa hizo virar los intereses de Alfa y Romina. A pesar de que ambos suelen ser muy cercanos, la joven de 21 años hizo que tomaran cierta distancia en algunos puntos. ¿Cómo seguirá esta relación?

