Gran Hermano: El feroz grito que vino del exterior y que alertó a Alfa a horas de la Gala de la Nominación “espontánea”

Terrible reacción fue la que registró Alfa de Gran Hermano de parte de fanáticos y usuarios de redes sociales que se acercaron a gritar a la casa más famosa del país. El gran Alfa tiene hinchada y también tiene detractores y sigue dando que hablar y despierta periódicas polémicas.

El regreso de Gran Hermano fue muy esperado por los fanáticos del reality y los usuarios de las redes sociales, donde se suelen crear acalorados debates acerca de las diferentes situaciones que se dan en el día a día de la casa más famosa del país. En esta oportunidad, se acercaron a gritar desde el exterior y Alfa no pudo contenerse.

El video se difundió en las redes sociales, en el cual se puede ver a Alfa y Camila entrenando en el patio. En este contexto, se escucharon gritos difusos fuera de la casa. A pesar de que muchos no fueron claros, se puede escuchar la palabra “Espontánea”.

Ante la mención de la palabra, el participante más longevo corrió hacía el lugar de donde venían los gritos. Por su parte, las redes sociales no tardaron en llenarse con comentarios acerca de este divertido momento. “Creo que quiso decir algo de una espontánea de Daniela”, “Igual Julieta digo que era al pedo hacer espontánea esta semana”, “Lo vi lento de reacción a Alfa”, comentaron.

Alfa quedó enloquecido con los gritos de afuera, se hizo la película y estalló furioso contra Camila en Gran Hermano: “Te aclaré”

En las últimas horas, una persona gritó con un megáfono desde el exterior de la casa más famosa del país: “Alfa, alejate de Camila”. Si bien el participante más longevo intentó restarle importancia delante de sus compañeros, le manifestó su preocupación a la joven.

“No será tu ex el que manda a gritar con megáfono acá, ¿no?”, le preguntó. A lo que ella respondió: “No sé Alfa, yo ya no sé que hacer, sinceramente”. Y él agregó: “No porque yo te pregunto sinceramente si vos hablaras mier... de mí o me tiraras mierda…bueno”.

Frente a la insistencia de Alfa, la cantante le retrucó: “No hay chance porque sino te enterarías. No hay nadie acá que te pueda decir que yo hablé algo mal de vos”. Y le planteó un plan para calmar sus dudas: “Yo hoy a la mañana te aclaré lo que podía pasar. Dicho y hecho, pasó. Yo no te puedo obligar a que me creas, lo que te puedo ofrecer es que me alejo un poco más”.

