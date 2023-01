Gran Hermano: Frodo no está, Frodo se fue .. Quedó eliminado y estallaron los memes

Los sueños suelen durar poco y los momentos intensos y emocionantes en la pantalla chica también. En Gran Hermano la nominación no tiene clemencia y avanza a paso redoblado y esta vez le tocó al platense e hincha de estudiantes Agustín Guardia también conocido como “Frodo”.

Cada vez falta menos para que finalice la última edición de Gran Hermano, el programa que mantuvo –y mantiene– prendidos a los argentinos a la televisión y el celular durante gran parte del verano. En una nueva gala de eliminación de domingo el jugador que se fue de la casa como el mayor votado fue Agustín Guardis, el platense e hincha de Estudiantes que había regresado a la casa con la premisa de realizar una mejor estrategia, pero no pudo lograrlo y la gente volvió a votar para que vuelva a salir por la puerta grande.

La placa reunía a los tres participantes que habían integrado el último repechaje para reingresar a la casa: Daniela, Agustín y Lucila (La Tora). Esta última fue la primera en salir del plano ya que fue la menos votada de la jornada con el 3,38% de los votos; el duelo entre los dos restantes sería una de las votaciones más reñidas de las últimas galas, quedando Agustín con 50,81% y Daniela con 49,19%.

El platense no tuvo más remedio que hacerse de su valija, mirar a sus compañeros y despedirse de la casa por segunda vez consecutiva, ahora sin chances de poder regresar en algún momento, tal como lo había planificado en aquel entonces. Ya no quedan más estrategias en su repertorio y su único rol a partir de este momento será formar parte del panel de ex jugadores durante las diferentes emisiones del programa.

Más allá de la eliminación, durante esta gala el público no se mostró contra Agustín tal como había sucedido la última vez –por ello la paridad en la votación–, y de hecho muchos fanáticos de Frodo salieron a quejarse por la eliminación de su jugador preferido; otros, por su parte volvieron a repetir los clips que tiene Agustín junto a Marcos, el participante del que se hizo muy amigo a lo largo del reality y con quien protagonizó una triste escena de película en su despedida de Gran Hermano.

Los memes y reacciones no se hicieron esperar y durante la medianoche del domingo comenzaron a aparecer las repercusiones de una eliminación que estuvo palo a palo y dejó con vida a Daniela, mientras que Agustín tuvo que bajar sus armas para regresar a la vida normal, desde donde continuará vía redes sociales y a través de la televisión comunicándose con su público tras una aparición especial en el reality.

