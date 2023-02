Gran Hermano agregó todo el misterio al por mayor: Qué es lo que dijo la supuesta amante del novio de Julieta?

El reality más visto de la televisión argentina volvió a cargar de inquietudes e intriga a televidentes y fans, por ejemplo, con una joven que deslizó conversaciones más que amistosas con el novio de Julieta, una de las participantes.

Desde hace algunos días, se volvió a desatar el rumor de que Lucca, novio de Julieta de Gran Hermano, le estaba siendo infiel. Esta vez, Rocío Galera, la modelo que mostró chats con Mauro Icardi, compartió conversaciones con el joven.

Ahora, la joven contó más detalles del vínculo con Lucca en un ida y vuelta que tuvo con sus seguidores de las redes sociales. “Nos vimos cuando llegué a Buenos Aires y paré en Luján. Él me escribió y después buscó, pero recién llegaba de Madrid y no estaba enterada de que era novio de Juli. Estuve en otros países y no miraba GH”, señaló la influencer en sus historias de Instagram.

Además, dijo que no tendría problemas en encontrarse con Julieta o algún familiar para mostrarles lo escandalosos chats: “Sí, no tengo problema en juntarme y mostrarles todo, pero me gustaría que la madre y las hermanas la defendieran a ella, no a él... se ve que es más importante el juego. Una lástima por Juli”.

Por otro lado, otra persona le comentó que era raro que Lucca no saliera a responderle. Entonces, con tono irónico, ella le respondió: “Jaja ¿y qué me va a decir?”. Luego, agregó: “Se borró de los programas y no fue más al piso. No le da la cara... yo no fui la única chica que se chamuyó”.

Fuente: minutouno.com; PrimeraPagina.info; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info