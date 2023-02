Gran Hermano con participantes al borde del colapso nervioso: Hubo feroz discusión entre Romina y Camila tras la prueba semanal

La tensión parece ser ir en aumento y es inversamente proporcional a la cantidad de participantes que van quedando en Gran Hermano y que va mirando la luz de su propio final en el túnel y una prueba de ello es el fuerte cruce que tuvieron Romina y Camila y parece que puede ser el primer capítulo de una serie de futuras discusiones.

Este martes en Gran Hermano se realizó la prueba semanal que terminó con Camila como ganadora, líder y tendrá la responsabilidad de salvar a uno de la placa de nominación, que ayer quedó conformada por Ariel, Walter, Marcos, Julieta y Nacho.

Luego de la prueba, Romina y Camila tuvieron un fuerte cruce después de que a la exdiputada le haya llegado el rumor de que la pianista andaba hablando mal de ella por su reacción ante el triunfo que protagonizó.

"No me gustó que trataron de embarrar tu momento. Estaba hablando Santi (Del Moro) y estaban todos ahí con una cara... y después que te hayan encarado de a dos en la habitación...", le dijo Alfa a rubia.

Walter hizo mención al hecho de que Romina acusó a Camila en la pieza de haber dicho que ella no estaba feliz por su liderazgo, dada la información que escuchó Julieta.

La exlegisladora, enojada, apuntó contra la mimada de Alfa: "No me parece que digas eso de mí. Al contrario. Vos llevás las cosas para otro lado, yo no te dije lo de la soga porque crea que hiciste trampa, así que no me parece que salgas por el pasillo diciendo 'yo me pongo feliz cuando uno gana'. ¿Por qué no me lo decís en vez de hablar por atrás?".

En tanto, Camila le aseguró que nadie habló por atrás y que ella se lo dijo a sí misma. "Yo estaba viniendo y luego él vino atrás", sostuvo, y agregó picante: "Sentí que me estabas atacando, pero nada más".

"Me parece que te estás yendo un poquitito lejos. Primero: utilizás lo que te dije y no me parece", disparó Romina. Ello provocó que Alfa fuera llamado a la habitación para realizar su declaración indagatoria.

"Juli me comentó que Camila salió por el pasillo diciendo 'yo me pongo feliz si otro gana' y que vos le dijiste 'Romi no te lo dice de mala manera'. ¿Vos le dijiste así?", le preguntó Romina a Walter. Alfa, por supuesto, negó todo.

Momentos más tardes, Romina se enojó con Julieta por no mantener lo que le dijo a ella en la discusión con Camila y Walter. Este último les reiteró que no dijo nada sobre ella.

Camila intentó acercarse de manera eufórica a Romina para abrazarla, pero ella se mostró reticente. "Yo estoy feliz de estar acá, si quieren pensar mal, que piensen mal. Pero soy feliz con ellas también acá", cerró la rubia.

