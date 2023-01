Gran Hermano es un despelote dentro y fuera de la casa: Coti anda por los canales de TV mostrando sus curvas y acostando compañeros

Tras ser eliminada de Gran Hermano, Coti otorgó sus sensaciones, entrevistada en Argenzuela por C5N: “Me llegan regalos impresionantes, más allá de que hay algunos comentarios feos. La gente no llegó a entender mi juego porque no lo llegué a explicar en su totalidad. También me pasa que siento que hay personas que no saben separar la persona del juego. De todas formas, en la calle me encontré con personas que me decían ‘yo te voté para que te vayas y ahora quiero que vuelvas’”.

Coti de Gran Hermano, la última eliminada de Gran Hermano, habló con C5N y aseguró que mucha gente que la votó ahora quiere que vuelva a la casa.

Sobre su cambio de estrategia en la casa, reflexionó: “De entrada, era parte de mi juego reaccionar fuerte a lo que pasaba. Hasta que me di cuenta que los gritos del afuera me estaban diciendo algo, como que tenía que ‘bajar el copete’”.

La joven participante correntina dio su parecer sobre la próxima gala de eliminación y quien puede llevar el galardón máximo del reality: “Espero y siento que se va a ir Ariel, porque viene complicado. En cambio, el Cone tiene más chance de jugar porque es un gran jugador y espero que la gente vea eso. Si no gana el Cone, que me gustaría que gane, creo que Romina tiene muchas chances”.

Fuente: minutouno.com; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info