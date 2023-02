Gran hermano está recontra que arde: Seguidores del programa están acusando a Romina de deschavar a la producción

Es increíble como la política se ha metido tanto en un programa tan ajeno a la misma como tradicionalmente ha sido Gran Hermano. Primero fue Alfa con sus comentarios antiperonistas y ahora también resalta la pertenencia al kirchnerismo de la participante y ex legisladora Romina.

Es una especie de síndrome de Estocolmo. Algunos televidentes de Gran Hermano que odian a la participante Romina por su pertenencia al espacio político kirchnerista ahora la atacan por redes sociales debido a que ella en varias oportunidades explicó que cambió su voto de "inmunidad" que iba a darle a Daniela, por salvar a Julieta, lo que le pidieron desde la producción a través del personaje que llaman "Gran Primo".

Este intringulis incomprensible para quienes no siguen el día a día del programa está cruzado por una gran paradoja: Los antikirchneristas que siguen a Gran Hermano prefieren que el programa sea un fraude, pero que eliminen a la ex legisladora del 'Frente de Todos', Romina, a que se deschaven las manipulaciones evidentes que desde la producción del envío quedan cada vez más claras.

LA SILENCIARON

Es que en la emisión en vivo que transmite las 24 horas la plataforma Pluto TV, hubo una ostensible maniobra de silenciamiento al momento en que la participante Romina le contaba a su primo (ingresado el lunes junto con otros parientes de los jugadores), acerca de su repentino cambio de estrategia del último fin de semana.

La emisión cambió abruptamente de escena, y la silenció, en el momento en el que ella relataba que tenía en mente salvar a Daniela, pero por "sugerencia" de la persona a quien el conductor Santiago del Moro definió como "el psicólogo" (e internamente los jugadores llaman "Gran Primo" y habla con ellos sin que se puedan observar esas charlas), modificó lo que quería hacer.

"Lo que pasa es que a mí me dio miedo esto: Yo estaba por salvar a Dani, y a mi me llama Gran Primo, y me dice...". Allí la emisión corta y cambia repentinamente el plano.

Las especulaciones indican ahora que la razón de todo ese enroque de competidores, era para no "arruinar" la sorpresa del ingreso de Florencia, la melliza de Camila, quien de haber quedado Julieta en placa como quería Romina, probablemente hubiera logrado que la eliminada fuera ella, dejando sin esa "carta" beneficiosa para el rating a la producción de tener gemelas en pantalla.

Más allá de si esta especulación es real o no, lo cierto es que a Gran Hermano nada le gusta que los participantes dejen en evidencia los 'tejes y manejes' que realizan desde la producción para "acomodar" los detalles que les permitan tener el control de lo que sucede en la casa.

DISPAREN CONTRA ROMINA

Pero el otro hecho llamativo es que a los televidentes politizados les molesta más que Romina "filtre" estas manipulaciones, a que sean verdaderas, a punto de pedir que la eliminen por dejar en "off side", adrede o no, a los creadores del programa.

Es decir que los televidentes antikirchneristas prefieren vivir la mentira del artificio del show, antes de que quien lo exponga sea una militante peronista. De allí la calificación inicial de Síndrome de Estocolmo.

En definitiva, prefieren saber que observan una mentira, antes de que alguien a quien detestan por sus inclinaciones políticas, plasme en 'blanco sobre negro' las adulteraciones de las decisiones de los integrantes del juego.

