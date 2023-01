Gran Hermano festeja el llanto de Daniela: "¿Por qué no puedo encontrar a alguien que esté bien conmigo, me quiera y me valore?"

El encierro dentro de la casa de Gran Hermano comienza a pesar y los participantes se muestran cada vez más vulnerables. En las últimas horas, un video de Daniela llorando en la cocina se hizo viral.

Pestañela se encontraba charlando con Camila y Romina, compartiendo unos mates, cuando comenzó a hablar de sus relaciones amorosas y no pudo contener las lágrimas al hablar de lo que anhela en un vínculo de pareja.

"¿Por qué no puedo encontrar a alguien que esté bien conmigo, me quiera y me valore?" , se la escucha decir muy angustiada y llorando.

Luego, agrega: " Se que soy yo y me va a costar un montón, pero lo voy a hacer ".

Inmediatamente, la ex diputada y Camila la consolaron y le dieron palabras de aliento para que el malestar pase y pueda sentirse mucho mejor.

Fuentes: minutouno.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info y visionpolitica.info