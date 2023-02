Gran Hermano se decide con mente fría: Julieta salvó a Camila y dijo que "No es por feeling, ni corazón, es por estrategia"

En Gran Hermano no hay márgenes para debilidades ni sensibilidades y menos cuando se está en la etapa final a la cual tanto esfuerzo le costó llegar a los participantes, por eso es muy bueno que aclare que todo se trata de un juego o competencia por un premio que vale la pena y que, en todo caso, las amistades o intentos de roces quedaría para otros tiempos.

Julieta salvó a Camila de la 16° placa de nominados de Gran Hermano. Los candidatos a abandonar la casa son entonces la Tora Lucila, Alfa Walter y Romina.

En un primer ingreso virtual de Santiago del Moro a la casa, la líder comunicó que Romina iba a continuar en la placa. “Me costó tomar la decisión, no me basé en afinidad, sino en juego y en un resultado de la placa que tengo en mente”, comenzó la bailarina al dar su argumento.

“Sé que necesita esta placa, un empujoncito de la gente que estoy segura de que va a tener por el tipo de persona que es y sus valores: Romi”, anunció Disney.

“Ella tiene que hacer lo que siente, está bien. Realmente dije que quiero seguir en la casa porque lo elija la gente. Lo necesito y hace mucho que no voy a placa, no sé si la gente desea que siga o si no quiere que siga más”, le dijo Romina a Santiago sobre la decisión de Julieta.

En segundo lugar, la líder de la semana dejó en placa a Alfa. “Creo que no necesita la salvación porque dice que la prueba del líder es el día domingo”, explicó Disney.

“Está bien, pienso lo que pienso siempre. Es como dice Julita, la prueba del liderazgo es el domingo y la gente ve todo, y sabe todo. Sabe a quién elegir y quién es digno de seguir jugando”, declaró Walter ante la consulta de Santi sobre cómo estaba tras la decisión de la bailarina.

Del Moro volvió más tarde a la casa para escuchar la resolución de Julieta. "Dame los motivos y decime el nombre", pidió el conductor de Telefe.

"No es por feeling ni corazón, es por estrategia. Confío en que el resultado va a ser el que creo y que me va a salir bien: tengo mis motivos y voy a salvar a Camila", indicó Disney.

La pianista preguntó "¿qué?" y "¿en serio?", totalmente sorprendida por la decisión de Juli, y se levantó del sillón para ir a abrazarla.

