Gran Hermano tiene de sexo, peleas, infidelidades y también dramas: mirá la tragedia familiar que vivió la familia del Conejo

En dos semanas fatídicas, primero Coti y luego Conejo fueron eliminados de la casa de Gran Hermano, y con ellos se fueron las estrategias. La madre del cordobés habló sobre el paso de su hijo por el reality.

Durante las entrevistas que dio Alexis Quiroga cuando fue eliminado habló sobre una tragedia familiar que debió pasar su familia y Norma, su mamá, ahora dio más detalles sobre el hecho. "Nosotros tuvimos varias perdidas en nuestra vida, en lo personal tuve una muy fuerte, hace unos años, perdí a mi hermano y a mi sobrino viajando en un vehículo".

"Volvíamos de Buenos Aires, mi hermano, mi mamá, mi sobrino, mi cuñada y yo. Nos agarró la lluvia, mi hermano conducía, no pudo sostener el vehículo, subió contra el guardarraíl, se quebró y se incrustó en el auto. Murieron mi hermano de 50 y mi sobrino de 9", comentó la mujer en diálogo con Ulises Jaitt. Y agregó: "Fue duro para todos, nos marcó y mucho".

En cuanto a la participación del Conejo, Norma reflexionó: "Estoy muy contenta. Cuando se anotó en el reality nos pareció que no era lo que queríamos para él, por la exposición. Somos gente de un pueblo y no estamos acostumbrados".

La relación entre Conejo y Coti

"No la conocemos a Coti, la vi detrás de una pantalla. Me la crucé en lo de Georgina (Barbarossa) y la noche de eliminación de Alexis la vi dos segundos en un pasillo, no puedo opinar mucho de cómo es, solamente lo que veo, es una chica muy bonita y no mucho más", señaló.

Al ser consultada si le gusta Coti como "nuera", Norma fue contundente: "No se si me gusta. No la conozco, pero si Alexis esta bien, perfecto".

En referencia a si lo benefició o perjudicó en el juego, la mamá del Conejo manifestó: "En un momento lo perjudicó porque tomó mal el juego y porque la gente juzgó a la persona detrás del juego".

