Gran Hermano tiene terminología y modismos propios y Frodo bilardea el juego: Agustín habló de "bidonear la placa" y armó revuelo

En su regreso a Gran Hermano tras ser eliminado, Agustín continúa dando detalles de sus curiosas estrategias, y este miércoles, en el marco de la gala de nominación, aseguró que intentó "bidonear la placa".

"Frodo" le dio dos votos a Camila y uno a Thiago, y explicó: "Voy a tirar al bulto a ver qué pasa. Voy a tratar de 'bidonear' la placa, a puro bidón, a ver qué pasa".

Ante el uso de un término futbolero vinculado en redes sociales al bilardismo y a Estudiantes de La Plata, la voz de Gran Hermano le pidió que diera precisiones al respecto.

Qué es "bidonear" según Agustín de Gran Hermano

"Bidonear quiere decir que vamos a hacer todo lo posible para que entren esas personas a placa y yo no. Por el líder y razones de juego", afirmó Agustín.

La diferencia entre "bidonear" y "la cazadora"

El participante dijo que no usó "la cazadora" porque ahora no tiene que cazar a nadie. "La cazadora es para cuando la placa no está tan homogénea. Es para cazar a uno o dos participantes a la placa", amplió.

