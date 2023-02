Gran Hermano y la gala de nominación: Fue palo y afuera para Walter porque su amiga y líder Camila lo sacó a tiempo de la placa

Fue prácticamente como en el fútbol, donde te salvás de un gol sobre la hora o como en aquellas películas de suspenso donde nada queda en claro hasta el desenlace. Lo cierto es que Camila utilizó su liderazgo para finalmente decidir que Walter sea rescatado y respire con alivio, al menos, una semana más.

La casa de Gran Hermano quedó más que revolucionada por la última gala de nominación, que dejó a cinco participantes en placa, y este jueves había muchísima expectativa por saber a quién iba a salvar la líder Camila.

Ariel, Alfa, Marcos, Nacho y Julieta eran los nominados esta semana. Se especula que la joven podía sacar a Walter, con quien tiene más afinidad; aunque también podría haber sido Julieta, la única chica; o Ariel, que ingresó con ella en el repechaje.

Finalmente, y tal como se esperaba, Camila salvó a Walter. La placa quedó más picante que nunca: Ariel, Marcos, Nacho y Julieta.

A quién salvó la líder de Gran Hermano: minuto a minuto

Cómo quedó la placa de nominados

Ariel

Nacho

Marcos

Julieta

Camila salvó a Alfa

"Le tengo aprecio a los dos", señaló al no sacar a Julieta de la placa.

Marcos sigue en placa

"Me caés súper bien, perdón", expresó Camila luego de confirmar que no iba a salvarlo.

Ariel sigue en placa

"Lo quiero mucho, pero bueno...", lamentó.

Nacho sigue en placa

"Me caés súper bien. Pero con el resto entablé mejor relación. No es por nada particular", explicó la líder.

Comienza la salvación de la líder

Camila comenzará a explicar a quién deja en placa.

Quiénes son los nominados hasta ahora

Ariel

Alfa

Marcos

Nacho

Julieta

Camila salva a un nominado

Desde las 21.45, la líder elige a uno de los nominados para salvar de la gala de eliminación del domingo.

