Gran Hermano y las confesiones de verano: "No la quiero, es rara" fue otra de las frases repudiables que dijo Julieta sobre su perra

En el reality de Telefé hay tiempo y de sobra para que charlen los participantes, quienes a veces hablan sin tomar conciencia de que escuchan las paredes y más allá. Ese pareció ser el caso de Julieta, quien criticó a su perra y se ganó el repudio de muchos fans amantes de las mascotas.

El certamen de convivencia que emite Telefe tiene a sus televidentes muy pendientes de lo que hacen o dicen los jugadores. Estos últimos, por su parte, suelen olvidar la presencia de cámaras y micrófonos, y se despachan ampliamente sobre sus pensamientos y formas de ver la vida.

En esta oportunidad, una conversación entre Julieta Poggio, Daniela Celis y Nacho Castañares no pasó inadvertida para los usuarios de la red social Twitter, en donde la profesora de danzas hacía referencia a su perra, de nombre "Mía", de una manera bastante cuestionable: "No la quiero, no puedo mentir, es rara, ni siquiera se le puede hacer 'upa'", relataba la rubia.

En principio, la modelo preguntaba retóricamente si su perrita estaría viva o muerta luego de su ausencia, a lo que Nacho respondió: "igual no la querés". Inmediatamente, Daniela salió en defensa de su amiga y replicó: "Sí la quiere, Nacho, ahora sí la quiere", tratando de tapar el desprecio que la blonda ya había manifestado por el animal que habita su hogar.

En este momento, el joven nacido en Madrid preguntó a Julieta: "¿ahora la querés?", a lo que ella respondió rotundamente que no, alegando que "ni los otros perros la quieren", en relación a las otras mascotas que tiene junto a su familia.

La conversación entre los tres jóvenes le trajo muchos enemigos virtuales a quien fuera actriz junto a Nicolás Cabré en su niñez, con una lluvia de comentarios negativos en la red social del pajarito, entre los cuales se destacó el siguiente: "Que mina enferma, encima es obvio que está hablando de una perra con problemas de stress o ansiedad, no es que es rara".

Mientras que algunos señalaron a la participante como una "mala mina" por "decir eso de un perro", otros directamente comentaron el posteo con un "Julieta al 9009", en clara alusión al deseo de que este domingo Poggio se despida y atraviese la puerta de la casa más famosa del país.

¿Este desafortunado comentario le valdrá la expulsión telefónica a la bailarina?

Fuentes: minutouno.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info, criticaargentina.com.ar y visionpolitica.info