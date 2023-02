Gran Hermano y los momentos claves: Cuáles fueron las primeras reacciones de los "hermanitos" al conocerse la salida de Alfa

A través de las reacciones en momentos de tensión y emotividad es que se conocen a las personas. Una muestra de ello ocurrió en ocasión de conocerse la eliminación de Walter “Alfa” en Gran Hermano, en la gala del domingo último por la noche.

La eliminación de Walter "Alfa" Santiago trajo muchas sensaciones dentro dentro de la casa de Gran Hermano, y a una Romina empoderada.

En el momento en que Santiago del Moro anuncia quien era el eliminado, hubo unos segundos en el que los participantes no reaccionaron, no es para menos ya que se iba uno de los jugadores más fuertes de esta edición del reality, algo que se vio reflejado en el ajustado porcentaje.

Tras el impacto de la noticia, Julieta, la estratega que generó esa placa final, y Daniela abrazaron a Romina. En tanto, "Alfa" se levantó del sillón y encaró ofuscado hacia el cuarto a buscar su valija, ante la mirada impávida de Camila, Marcos, la Tora y Nacho, que luego se acercaron a saludar a la ganadora de esta gala de eliminación.

Al salir del cuarto, a Walter lo esperaba Camila en la puerta, él la abrazó y le dijo: “sos una contra seis ahora, cuidate mucho”. Sin muchas muestras de cariño, Alfa caminó refunfuñando en contra de los "peronistas y los perucas", porque pensaba que la manifestación de la puerta era en apoyo a Romina cuando en realidad era una protesta por un aumento salarial de los trabajadores del sector.

Antes de retirarse, hizo un último pedido: “Sin canción, no quiero ninguna canción”, haciendo alusión al tema que cantan los que hermanitos que se quedan al eliminado con la música de la session de BZRP y Quevedo.

En medio de la confusión por el lío que se escuchaba afuera de la casa, en la cocina, se podía ver a una Romina feliz, que no paró de agradecer el apoyo de la gente haciendo corazones con los dedos junto a la Tora a una de las cámaras, y manifestó: “A todas las compañeras, compañeros, amigas, amigos, familia, todo”.

Ya todos reunidos en el sillón, Nacho aseguró: “Se fue recaliente”, a lo que Julieta señaló: "se fue re mal, re mal”. Por su parte, Lucila, quien admitió que no creía que él abandonaría el certamen, comentó: “Estuvo toda la semana diciendo que él mañana iba a comprar, que iba a desarmar la valija. Subestimó todo el tiempo la placa, a nosotras nos subestimó. Todo el tiempo decía que se iba a quedar, no digo que no lo digas, pero tampoco delante de tus compañeros, y es lo que dije: ‘Loco, no subestimes así'”.

“No hay que subestimar a la gente, porque la gente todo o ve, y ahí cuando subestimas a la gente y ven que te la creíste, la gente te sacó”, continuó la Tora.

Recién en ese momento, Camila volvió a abrir la boca y dijo: “Encima los dos juntos, era como un montón”.

Las reacciones de la casa tras la salida de Alfa

