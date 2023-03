Justo sucedió en la última gala de nominación del reality de Telefé: Se conoció al primer finalista de Gran Hermano 2022

En la casa más televisada del país, donde se realiza el reality Gran Hermano 2022 se viven episodios con muchísima expectativa y dinamismo y todo cobró mayor tensión al realizarse la última gala de nominación.

Aunque no hay una fecha confirmada para el final del ciclo (se especula que podría ser el 27 de marzo), Gran Hermano se está acercando a la recta final. Queda muy poco para saber quién será el gran ganador del reality, y el afortunado que se corone con los 15 millones de pesos y una casa.

Con la expectativa alta por saber quiénes serán los primeros finalistas, se vivió una nueva gala de nominación. Pero no una cualquiera, sino la última de este ciclo, por lo que se desprende que quienes no queden en placa, ya se meten de lleno en la final. Así fue que en la primera salida y en contacto con Santiago del Moro se dejaron en claro algunos lineamientos de lo que vendrá.

“Esta noche es la última gala de nominación y cuando Gran Hermano me diga sí, ok, es ahora, yo les voy a decir la fecha de finalización, que sé que es lo que ustedes quieren saber”, dijo el conductor y los invitó a levantar la valija para calcular el peso. “¿Unos 4 kilos tendrá?”, le preguntó a Nacho que, por ser el líder de la semana, se encomendó en la tarea de alzarla. “Bueno, en un rato les digo qué hay ahí”, prometió.

La primera en ingresar al confesionario fue Romina, quien no dudó con su primer voto: “Le voy a dar dos votos a Camila. Creo que apenas llegó hablé de su energía, de sus formas, luego hubo cosas suyas que no nos cerraban con las chicas. Y tuvo cosas que le dejé pasar, porque con tantas peleas acá adentro ya no tenía ganas, quería pasar el tiempo que me quede sin discusiones, pero tiene cosas que no comparto. Y son varias cosas”.

La exdiputada siguió con sus argumentos: “Te das cuenta cuando alguien quiere arreglar las cosas, o generar un conflicto y dejar mal a la otra persona. Tengo 35 años, soy grande y me doy cuenta de las cosas, de la energía de una persona. No sé si son celos, competencias y son cosas que no me gustan. Y hoy se lo terminé diciendo todo en la cara porque siento que miente. Hoy lo digo porque me gusta decir las cosas segura, hoy lo comprobé con sus actitudes, cosas que dice y después se hace la que no lo dice”.

Para su segundo voto, la oriunda de Moreno tuvo algunas dudas pero finalmente tomó la decisión. “Este voto me duele mucho darlo, Marquitos me salvó la semana pasada, sé que lo ama la gente, es una gran persona y lo van a salvar pero es un voto para él. Lo quiero muchisimo al primo, es una gran persona y un gran hombre, no la puedo votar a Juli así que lamentablemente es un voto para él.

Marcos fue el segundo en definir sus votos. “Es raro estar acá, siento que pasaron muchas cosas y que se va a extrañar”, dijo el salteño apenas ingresó al cuarto rojo. También agradeció la posibilidad de haber compartido algunos días con su hermana, Valentina.

