La tensión vuelve a crecer entre los fans de Gran Hermano: Romina y su sobrino quedaron al borde de la eliminación

La mecánica del programa Gran Hermano se recreó con las últimas incorporaciones de parientes al reality, pero estos también están sufriendo los avatares de este juego que ya los está situando en zona de riesgo de eliminación.

El ingreso de los familiares de los seis participantes que aún quedan en carrera hacia la gran final de Gran Hermano revolucionó la casa. Además de ser un aire fresco para los "hermanitos" también ellos juegan su propia competencia para quedarse el mayor tiempo posible en el reality show de Telefe.

Sin embargo, los familiares deben tener en cuenta una sola regla clara: no dar información "del afuera" dentro de la casa de Gran Hermano. De incumplir esa norma, pueden poner en peligro tanto su participación como el gran esfuerzo que hizo su ser querido para estar tanto tiempo en el reality.

En esta situación se encontrarían en este momento Romina y Fabián, el sobrino de la participante que ingresó, de alguna manera, en representación de las hijas de la ex diputada. Una charla entre ambos en las últimas horas encendio todas las alarmas en la producción de Gran Hermano.

En esa charla, Fabián le dio una información del afuera que no debería haberle dado. “Le delegué mi responsabilidad a Abril de lo que me dejaste encargado”, le dijo Fabián a Romina, que se mostró claramente alterada, y expresó que esperaba que no se "mande una cagada". En medio del misterio, Fabián agregó: “Le dejé marcado. Le dije: ‘Seguí el protocolo que hago yo acá’”.

Tras la charla, ambos fueron alertados por Gran Hermano: "Está prohibido", expresó. ¿Quedaron Romina y Fabián al borde de la eliminación?

