La Tora disparó munición gruesa y pesada contra Romina de Gran Hermano: "Que ella hable de la relación con su mamá"

Una cuestión que parecía pendiente de cuando se encontraba en la casa de Gran Hermano se hizo más visible y explícita cuando se produjo su eliminación. Se trata de la ex participante La Tora, quien en un programa de televisión disparó con todo contra Romina a quien la ve como una mentirosa respecto de su real nivel de vida.

Lucila "la Tora" Villar, la última eliminada de Gran Hermano, habló sobre su tensa relación con Romina Uhrig en una entrevista en el programa "LAM". Villar reveló que después de su eliminación, descubrió que la calidad de vida de Uhrig es mucho mejor de lo que contaba dentro de la casa, lo que la hizo sentir engañada y estallar de bronca. Según Villar, Uhrig tenía un auto 3008 0km y tenía casas en todas partes, lo que contradice su versión de que estaba en una situación financiera precaria. Además, Villar afirmó que Uhrig habló mal de ella a todos dentro de la casa, criticando su relación con su madre.

Nazarena Vélez, una de las panelistas del programa, reveló que Uhrig habló mucho sobre la relación de Villar con su madre, diciéndole a todos que la trataba mal. Villar respondió que su relación con su madre no es perfecta, pero es mejor que la de Uhrig con la suya. También explicó que su madre no quiso entrar en la competencia de convivencia y que no es perfecta. En general, la entrevista de Villar se centró en su experiencia en Gran Hermano y en sus conflictos con otros participantes, especialmente con Uhrig.

