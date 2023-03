La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida: Martina de Gran Hermano se encuentra en pareja con su ex cuñado

Los fans del reality Gran Hermano quieren nutrirse de noticias de los actuales participantes y de quienes ya no están en la casa más vista del país. Por ejemplo, captó la curiosidad de muchos la situación sentimiental de la ex participante Martina, quien ahora sale con su ex cuñado.

La ex participante de Gran Hermano, Martina Stewart, ha vuelto a ser el centro de atención tras ser acusada de tener una relación con el hermano de su exnovio. El periodista Juan Etchegoyen mostró fotos que parecen confirmar la relación entre Martina y su cuñado, lo que ha generado un gran escándalo familiar. Esta no es la primera vez que Martina está involucrada en polémicas, ya que antes de su participación en Gran Hermano, sus comentarios sobre la bisexualidad generaron críticas. Además, se enfrentó a acusaciones de maltrato por parte de algunos de sus alumnos, aunque ella lo negó.

Otra polémica en la que Martina se vio envuelta fue cuando fue entrevistada en un programa de radio y le preguntaron sobre Flor de la V. Martina inicialmente dijo que Flor era un hombre que le gustaba a otros hombres, pero luego se rectificó y dijo que si Flor se consideraba mujer, entonces era una mujer.

En cuanto a la relación entre Martina y su cuñado, Etchegoyen afirmó que el romance ha causado una gran tensión en la familia De Martini, y que las personas dentro de la familia han empezado a tomar partido por Uriel o Rafael. Martina no ha hecho ninguna declaración sobre las acusaciones, pero ha hablado en el pasado sobre cómo la cancelación de su imagen ha afectado su vida personal.

En general, la participación de Martina en Gran Hermano ha sido breve y polémica, y ahora se encuentra en el centro de un escándalo familiar debido a su supuesta relación con su cuñado.

Fuente: PrimeraPagina.info; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info