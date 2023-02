Llegó el carnaval al programa Gran Hermano y dos "hermanitos" sorprendieron a los televidentes y a las redes bailando muy pegaditos

En medio de los festejos del carnaval y los bailes correspondientes, seguidores, fans y fanáticos en redes sociales vieron como en Gran Hermano dos de los participantes bailaron muy pegaditos los dos y llamaron la atención y despabilaron al más distraído.

Pechito con pechito, así bailaron cerquita dos de los participantes de Gran Hermano. Marcos prefirió sacar a bailar a Nacho.

En una secuencia que se pudo ver en vivo por Pluto TV, el primo y el novio de "la Tora" danzaron muy pegados al ritmo del hit "Cachete, pechito y ombligo", durante la fiesta que "GH" les preparó para celebrar el Carnaval dentro del programa.

Sucede que el salteño, quien casi se da un beso con Julieta en un particular episodio, no quería hacer la coreografía con Camila, por lo que prefirió bailar con el otro varón de la casa. Algo que sin dudas llamó la atención, ya que la relación entre ambos no es de las mejores, con Ginocchio nominando al madrileño casi todas las semanas.

"Marcos con Nacho bailando pechito con pechito", "Marcos y Nacho en su prime de la relación. Triunfo Narcos (nombre de la pareja)", "No, Agustín. No entres a Twitter", "Son los únicos que merecen llegar juntos a la final", dicen algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la red del pajarito.