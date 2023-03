Misterio total: ¿Qué dijo Mario Pergolini luego de que Alfa, ex de Gran Hermano asegurara que trabajaron juntos?

El ex participante de Gran Hermano, Alfa sigue dando que contar, al decir de sus anécdotas y fotografías que suelen involucrar a dirigentes políticos, artistas y hasta empresarios de medios, como es el caso del reconocido Mario Pergolini.

La popularidad de Walter Alfa Santiago está en constante crecimiento después de su participación en Gran Hermano 2022. Ahora, Mario Pergolini, reconocido conductor de Vorterix, ha asegurado y ha dado detalles de su trabajo con Alfa en años anteriores.

Hace unas semanas, Alfa había revelado que uno de sus primeros trabajos lo había realizado con Pergolini. Esto generó una gran repercusión en las redes sociales, tanto que el propio Mario se hizo eco de sus dichos y dio detalles exclusivos de este particular vínculo.

Mario comenzó a relatar la historia en su programa radial al contar que estaba en casa con su hijo Matías, quien le preguntó si conocía a Alfa. Mario recordó que a los 16 años había emprendido un trabajo vendiendo tiempos compartidos en una empresa, mientras trabajaba en Radio Continental.

El periodista recordó que Alfa trabajó en la misma empresa y en la misma época, aunque admitió que no recordaba a muchos de sus compañeros de aquella época. Mario dijo: "Ni me acordaba que había vendido tiempo compartido, si este señor no lo sacaba adelante, no estaba en mi cabeza, incluso da la dirección donde fue y era ahí".

Mario reconoció que su memoria no es muy buena, pero confirmó que Alfa trabajó en la misma empresa que él.

