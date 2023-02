Sigue participando, pero para la tribuna: Agustín de Gran Hermano bailó solo frente a cámara y lo comparan con Mariano Martínez

Se hace dura y, por veces, hasta traumática, la etapa posterior a la eliminación de Gran Hermano y es porque duele haber salido de la denominada “zona de confort” que significaba la competencia dentro de la casa. Por esa experiencia está pasando el eliminado Agustín Guardis quien no para de inventar situaciones para mantener algún nivel de visibilidad en el mundo virtual de las redes.

Tras ser eliminado de la presente edición de Gran Hermano por segunda ocasión, Agustín Guardis ya no sabe qué hacer para seguir llamando la atención en las redes sociales. Además de forzar peleas con ex participantes, recientemente se mostró en su cuenta de Instagram bailando con un particular estilo.

Como era de esperar, la reacción en las redes no fue la mejor y no tardaron en compararlo irónicamente con Mariano Martínez.

Las reacciones en las redes sociales

