Sigue pasando de todo en Gran Hermano: La familia de Romina brindó explicaciones sobre su reacción al ver a su sobrino

La participante en Gran Hermano, Romina tuvo una enorme desilusión cuando esperaba el ingreso de los familiares a la casa donde se realiza el Reality. Y no era para menos, dado que esperaba el ingreso de sus hija y esto no ocurrió.

La ex diputada se angustió al ver ingresar a Fabián a la casa y generó diferentes especulaciones.

Este lunes, los participantes de Gran Hermano se sorprendieron al ver a sus familiares ingresar a la casa, que además se quedarán por unos días. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la reacción de Romina.

La ex diputada esperaba a sus hijas, que al ser menores no pudieron estar, pero en su lugar ingresó su sobrino Fabián. Esto la angustió mucho y se mostró muy decepcionada.

Ante esta situación, los tres hermanos de Romina y su ahijada estuvieron hablando en el programa A la Barbarossa y explicaron los motivos por los que Fabián fue el elegido para ingresar a la casa.

Primero, Abril, hermana de Fabián, expresó: "Primero quería aclarar que él no se está colgando y que no lo veía una vez cada muerte de obispo, se veían todos los fines de semana”.

Luego, se sumó Vanina, hermana de la ex diputada y contó que no entró a la casa porque “no me gusta, se habrán dado cuenta también que me cuesta el dar notas”.

“Tampoco fue una desilusión para Romi, es que primero empezaron a pasar todos los otros familiares y ella tuvo la ilusión de que sean las nenas”, sumó sobre el ingreso de Fabián.

Y luego aclaró el comentario de "estas más gordito" de Romina a su sobrino. "Fabi tiene hipertiroidismo y había bajado 20 kilos, estaba muy flaquito, y acostumbrado a uno verlo con buenas piernas”, señaló Vanina, quien aseguró que el comentario fue un elogio.

