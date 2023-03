Trascendió recién ahora y todo explotó: Alfa y Ariel de Gran Hermano se habrían agarrado a trompadas en los camarines de Telefe

Si bien ambos participantes se encuentran eliminados en el reality Gran Hermano, su paso por la casa más televisada del país dejó huella y provocó que ambos acumularan miles de fans. Se sabía de la antipatía y enemistad que tanto Ariel como Alfa se tenían entre sí, pero igual sorprendió la especie que indica que hace unas semanas se habían agarrado a las piñas en los camarines de Telefé.

El programa Gran Hermano 2022 de Telefe ha sido escenario de diversas peleas y enfrentamientos entre los participantes. En particular, Walter Alfa Santiago y Ariel Ansaldo han protagonizado varios conflictos que han continuado después de ser eliminados del reality. Recientemente, Ángel de Brito ha informado que ambos mediáticos han tenido una discusión en los camarines de Telefe que casi termina en una pelea física en El Debate.

Según De Brito, la tensión entre Alfa y Ansaldo, que comenzó en la casa de Gran Hermano, se trasladó a los camarines de Telefe durante un momento de tranquilidad del trabajo. Los ánimos se encendieron y estuvieron a punto de llegar a las manos. El conductor ha asegurado que tuvieron que intervenir para detener la pelea. Este suceso ha vuelto a poner en el foco mediático a los dos participantes.

Walter Alfa Santiago ha hablado sobre el episodio y ha afirmado que no hubo un momento tenso y que lo único que le dijo a Ansaldo es que no le gusta que hable de él alguien que no lo conoce. Además, ha acusado a su compañero de querer tener prensa a costa de él, señalando que está vacío y que no puede hablar de nada. Por su parte, Alfa ha afirmado que no le falta el respeto y que Ansaldo ya no existe para él.

Es importante recordar que en su participación en El Debate después de ser eliminado del programa, Alfa recibió preguntas y acusaciones de varios exhermanitos, incluido Ariel Ansaldo. Este le reprochó su hostigamiento y lo confrontó por haber dejado las cosas de la cocina sin lavar en la bacha. Alfa respondió que no quería discutir ni argumentar nada, pero Juan Reverdito, otro de los participantes, también se sumó al debate y le reprochó haber maltratado a muchas personas dentro de la casa.

Después de mostrar un video que recopilaba muchas de las reacciones polémicas de Alfa dentro de la casa, Reverdito acusó a Alfa de haber maltratado a muchas personas y le reprochó que se haya referido a él como "rata inmunda", "mala persona" y "pobre tipo". Alfa intentó bajar el tono de la discusión negando todas las acusaciones y defendiéndose con que a él también lo maltrataban llamándolo "viejo choto".

En conclusión, la tensión entre Walter Alfa Santiago y Ariel Ansaldo continúa después de su paso por Gran Hermano 2022, y ha vuelto a ponerse en el centro del debate mediático después de su discusión en los camarines de Telefe. Además, Alfa ha sido criticado por su comportamiento dentro de la casa por otros exhermanitos, quienes lo han acusado de haber maltratado a muchas personas.

Fuentes: lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info, criticaargentina.com.ar y visionpolitica.info