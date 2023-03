Una conductora que hizo una gran confesión: Sol Pérez deslizó la condición que pondría para entrar a Gran Hermano

Tras la últimas novedades de recientes visitas a la casa de Gran Hermano, surgieron comentarios y distintas versiones que se reproducen en redes sociales acerca de nuevos arribos y, en ese tren de especulaciones, apareció la posibilidad de una visita de la bella conductora Sol Pérez.

Después del ingreso de Alfa a la casa de Gran Hermano, comenzaron a circular nombres de distintos famosos que podrían ingresar antes de que el reality termine.

Uno de ellos fue Sol Pérez, que forma parte de El Debate y en varias ocasiones, a modo de chiste, comentó con sus compañeros que le gustaría entrar a la casa.

Por eso, la panelista no esquivó el tema y puso una condición para ingresar a la casa. “Yo no tengo problema en entrar, pero voy un día y me vuelvo”.

