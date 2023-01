¿Lawfare o Justicia? La grieta se cobra su primera gran víctima: jueces decoraron el regalito y el 6D le dieron 6 años a Cristina

17:54

Tras la condena se espera la palabra de Cristina Kirchner

17:23

Inminente lectura del fallo.

14:28

El senador jujeño por el Frente de Todos (FdT), Guillermo Snopek, señaló este martes que el veredicto en el juicio de la causa Vialidad, en la que se encuentra imputada la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "busca lesionar la democracia" y apuntó contra la oposición "por no tener voluntad política para avanzar en las reformas a la Justicia que están pendientes en la Cámara de Diputados".

"Este fallo busca lesionar la democracia porque a través de causas judiciales se realizó una persecución política que además pretende coartar el sistema democrático. Esto es peligroso para nuestro sistema representativo, republicano y federal”, remarcó Snopek

13:42

El Dr Rusconi en referencia a la causa Vialidad afirmó. "Si hay condena a @CFKArgentina, hay prevaricato y hay delito de los jueces"

13:38

El abogado Juan Manuel Ubeira, uno de los que representa a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, afirmó que se guía por "el razonamiento lógico" en relación a la sentencia que el Tribunal Oral Federal (TOF) 2 dará a conocer el próximo martes en el juicio de la causa conocida como Vialidad, y consideró que en el fallo los jueces tienen "el límite del prevaricato", que es "fallar contra derecho"."Hay que esperar a ver qué es lo que decide el tribunal y después en base a eso se verá. Yo me guío por el razonamiento lógico", explicó el letrado.

13:30

Debajo del Paseo del Bajo carros de asalto y unidades tácticas de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires

12:46

Se suman manifestaciones en el centro porteño, frente al edificio del Ministerio de Desarrollo Social se congregan militantes que reclaman por los planes Potenciar Trabajo

12:18

Uno de los abogados de CFK manifestó su posición en redes sociales respecto del veredicto que se conocerá esta tarde

12:04

Cristina Kirchner se encuentra en su departamento de la calle Juncal, del cual partirá hacia el Senado y desde allí hablara en sus redes sociales tras el veredicto del TOF 2

11:40

Las columnas de manifestantes se dirigen a los tribunales de Comodoro Py

11:22

Cortes en los puentes de Río Negro y en rutas de Neuquén

ATE Río Negro y Unidad Piquetera organizaron cortes de tránsito. Los hospitalarios tienen una jornada nacional de lucha. Las agrupaciones kirchneristas están en estado de movilización por el fallo del Tribunal en la causa Vialidad que tiene como acusada a Cristina Kirchner

11:09

Arriban los primeros manifestantes a las inmediaciones del tercer vallado de Comodoro Py,

11:07TADEVEL PLAYER

10:50

Luis D'elia concentra en av. Rivadavia y Gral. Paz en este momento

10:4010:33

El veredicto se difundirá a las 17:30

10:0009:36

Comenzó la ultima audiencia del tribunal con la palabra de Villafañe, uno de los imputados en la causa, para luego deliberar y dar a conocer el veredicto.

09:30

09:18

El juez federal Jorge Gorini será el encargado de leer el fallo. ingresó por una puerta lateral y custodiado por varios efectivos de civil y el jefe de la custodia policial de Comodoro Py.

"El juicio se hizo y finalmente terminó ", fueron las únicas palabras que esbozó Gorini a la periodista Mercedes Ninci

09:08

El lider de la bancada del FDT, Germán Martinez afirmó "Está claro que esta causa fue utilizada por Comodoro Py para perseguir a Cristina. Creemos en su inocencia y pedimos una investigación imparcial”, A su vez, dijo que los chats filtrados del viaje a Lago Escondido parecen "un comportamiento mafioso"

08:54

08:46

Un importante operativo de seguridad se montó en los tribunales de Comodoro Py, a la espera del veredicto contra la vicepresidenta Cristina Kirchner en el juicio por la obra pública de Santa Cruz entre 2003 y 2015, por el que la fiscalía pidió la pena de 12 años de prisión como jefa de una asociación ilícita.

Personal de distintos departamentos de la Policía Federal, dependiente del Ministerio de Seguridad de la Nación, dispuso un despliegue de personal en la zona y la colocación de vallados para evitar incidentesLos uniformados dispusieron un triple vallado por los alrededores de Comodoro Py, por lo que estará prácticamente blindado, con unas 300 vallas. Habrá alrededor de 200 efectivos desplegados por la zona.

08:35

Cristina Kirchner escuchará el veredicto por Zoom desde el despacho de la presidencia del Senado, los tres jueces estarán de forma presencial en la sala del tribunal, se espera para luego del mediodia la lectura

08:28

Asi se encuentran las inmediaciones de Comodoro Py a las 8:20 de la mañana

08:1901:17

Desde la madrugada, en el conurbano bonaerense se empezo a notar una gran cantidad de micros escolares en direccion a los puntos de encuentro fijados por las distintas organizaciones que planean la vigilia en Comodoro

Organizaciones gremiales y movimientos sociales se movilizarán este martes en distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires para mostrar su apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y manifestar su repudio contra la "persecución política" a la dos veces Presidenta, en el marco del juicio por presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, cuyo veredicto se conocerá este martes.

El juicio oral a la Vicepresidenta y otros 12 imputados por la obra pública vial en Santa Cruz entre 2003 y 2015 tendrá sentencia este martes, con reclamos de absolución por inexistencia de delito por parte de las defensas y pedidos de condenas de hasta 12 años de cárcel desde la fiscalía.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) decidió, a través de un plenario de delegados generales y por unanimidad, convocar el martes desde las 17 una vigilia en las puertas del Sindicato "para acompañar las alternativas del fallo contra Cristina Fernández de Kirchner y movilizar en caso de una condena e intento de proscripción por parte del Partido Judicial".

Además, indicaron al Consejo Directivo que "agote todas las instancias posibles de articulación con otros sindicatos y organizaciones del campo popular a fin de expresar, de modo unitario, el repudio a cualquier intento de condenar a la vicepresidenta de la Nación en la farsa judicial", informaron en un comunicado

En esa misma línea, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), encabezado por Graciela Aleñá, marchará hacia los tribunales federales de Comodoro Py, en repudio a lo que consideró como una "persecución política" contra la Vicepresidenta.

TADEVEL PLAYER

"Un sector de la justicia, que responde al macrismo y a los grandes medios de comunicación, armó una causa sin pruebas y espera condenar a Cristina Fernández de Kirchner", dijo Aleñá en un comunicado.

La dirigente remarcó que la causa que investiga el supuesto direccionamiento de 51 obras públicas a favor de empresas de Lázaro Báez está "totalmente armada" e indicó que los trabajadores del sindicato se movilizarán este martes a los tribunales de Comodoro Py "junto a distintas organizaciones gremiales, sociales y políticas", a la espera de la lectura del fallo judicial.

"Durante todo el juicio, Cristina fue desarticulando cada imputación y demostrando que todas eran falsas, tal como lo manifestó en el punteo de las '20 mentiras la Causa Vialidad' que la expresidenta publicó en sus redes sociales", resaltó Aleñá sobre un proceso penal que catalogó de "intento de proscripción" y un "avasallamiento hacia el peronismo".

Por su parte, el dirigente social Luis D'Elía anunció la realización de una marcha este martes desde San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta los tribunales de Comodoro Py, para "parar el golpe de Estado" y en "defensa" de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

En su convocatoria, bajo el lema "Paremos el golpe en la calle, vamos en defensa de Cristina", el dirigente de la Federación de Tierra y Viviendas y Hábitat (FTV) y secretario general del Partido Miles indicó que la concentración se realizará desde las 10, desde la avenida Rivadavia y General Paz, hasta los tribunales de Comodoro Py.

"Mañana vamos a hacer un nuevo piquete y cacerola; junto a las compañeras y compañeros de La Matanza, de la ciudad de Buenos Aires y de todo el conurbano, nos vamos a juntar y movilizar para parar este golpe en las calles", expresó D'Elía en declaraciones a Télam.

El dirigente pidió "entender que esta Justicia no viene solo por Cristina, vienen por todos, vienen por la democracia de las y los argentinos, vienen por la República; por eso los esperamos a todos, a todas y a todes. Tomen conciencia, démonos cuenta de lo que está pasando, es de una gravedad institucional tremenda, es un tiro en la cabeza de la democracia argentina; no lo permitamos".

Además, trabajadores enrolados en la Asociación del Personal Legislativo (APL) anunciaron que este martes se concentrarán en una de las esquinas del Congreso de la Nación "en solidaridad" con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner desde las 10 de la mañana.

"Este martes 6 de diciembre desde las 10 de la mañana nos concentramos en la esquina de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen, en solidaridad con nuestra vicepresidenta y en defensa de la democracia y de sus instituciones", señaló el comunicado.

La APL afirmó que "la posible condena judicial a la dos veces Presidenta de la Nación, mediante un juicio amañado, en complicidad con la oposición y los medios de comunicación, intenta imponer nuevamente la proscripción política en Argentina, que el pueblo argentino creía desterrada como parte de las páginas más oscuras de la historia".

"Llamamos a todos los trabajadores y militantes políticos y sindicales a estrechar filas en defensa de los derechos cívicos y políticos de toda la dirigencia política y sindical argentina, junto a las conquistas conseguidas para el pueblo por la política, los representantes políticos, los sindicatos y, en particular, nuestro Movimiento Nacional Justicialista", señaló el sindicato.

En tanto, el Partido Comunista se concentrará desde las 17 frente a los tribunales de Comodoro Py 2002, "en defensa de la democracia y contra el cogobierno del FMI", bajo el lema "Patria o partido judicial".

Por su parte, el Frente Patria Grande realizó este lunes una protesta con una "parodia futbolística" frente a los tribunales federales de Comodoro Py para manifestarse contra el "partido judicial" y denunciar "persecución política" contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, un día antes de que se dicte sentencia en la causa Vialidad.

La manifestación, que se desarrolló desde las 9 en el acceso a los tribunales del barrio de Retiro, contó con la presencia del dirigente Juan Grabois y otros referentes del espacio.

El diputado del Frente de Todos (FdT) Itai Hagman señaló: "Hicimos una parodia de un partido de fútbol, como los que se jugaban en la quinta Los Abrojos, en referencia a la propiedad del expresidente Mauricio Macri".

Para el legislador FdT, "mañana no se va a sentenciar a Cristina, no se va a decir si Cristina te gusta o no te gusta, lo que se va a juzgar es si la Argentina sigue siendo un país democrático, porque si logran proscribir a la expresidenta, sacarla de la cancha, lo que se está perjudicando es a la democracia en la Argentina".