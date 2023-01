El Mundial Qatar 2022 no para de ilusionar, muchachos: el emocionante relato del tercer gol argentino a Croacia en la TV italiana

El exfutbolista italiano Daniele "Lele" Adani participa de la transmisión oficial de la cadena italiana RAI. Se volvió protagonista gracias a la emoción que transmite con su dialéctica encendida, emotiva, y su tono conmovedor en cada participación de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Como ya se hizo costumbre el comentarista de la televisión italiana volvió a encender los corazones argentinos tras sus palabras en el tercer gol en semifinales

Compañero de Batistuta, amigo de Almeyda y fanático de River, logró que sus relatos y comentarios de los goles de Messi (y ahora también de Julián Álvarez) se hicieran virales en nuestro país.

Desde el partido ante México, los relatos de Stefano Bizzotto y en especial los comentarios de Daniele "Lele" Adani se viralizaron en toda Argentina. "Respeto por el número uno", pidió luego del gol de Messi ante México.

Contra Australia, aseguró que el 10 argentino convierte "el agua en vino", en una metáfora bíblica.

Ayer comparó a Lionel con Maradona por su jugada previa al tercer gol de la selección, convertido por Álvarez.

PIEL DE GALLINA

“Soy un enamorado del fútbol argentino y rioplatense. Para mí ahí está la casa del fútbol mundial. La locura, la pasión”, dijo en un reportaje recientemente. El martes volvió a conmocionar al público de la celeste y blanca con una pasión que ni el más argentino de los relatores logra transmitir.

"Increíble, pongámonos de pie. La dinámica de lo impensado, el fútbol", comienza el comentario de 'Lele' Adani citando la famosa frase que le da el título al histórico libro del periodista rosarino de la revista El Gráfico, Dante Panzeri.

"Solo el ingenio de Messi puede imaginarse una jugada así, que nos devuelve a Maradona dentro de una cancha de fútbol. Gambetea a todos, incluso a los camellos del desierto, y le da la pelota a Julián Álvarez. Esto es lo que está haciendo Messi", continúa narrando Adani tras los relatos de su compañero.

"Zigzaguea a lo largo de la línea lateral, no lo agarran nunca, no lo ven nunca. Frena, arranca, no hay espacio, lo genera, lo inventa. Gambetea a todos los hombres, y brinda amor", subraya el ex futbolista de la Fiorentina, con una pasión que parece adquirida en un potrero de las afueras de Rosario o del conurbano bonaerense.

"Rediseña los límites de su destino. Influye sobre todos, compañeros, adversarios. Sobre todos. Son los ojos de un fuera de serie. Los ojos de un chico que ama el fútbol, Lionel Messi. Abran el corazón y agradezcan que está jugando para todos", concluyó 'Lele' Adani transmitiendo su infinita devoción y agradecimiento por ser contemporáneo de un genio inalcanzable en números, estadísticas y talento.

