Mundial Qatar 2022: "Messi en Avengers: Endgame", el video que emociona y rompe redes en la previa de la final; habla su creador

El video que rompe las redes sociales en la previa de la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, fue hecho por un argentino y compara a Lionel Messi con Tony Stark, el personaje central de Los Vengadores, una serie de películas de superhéroes que hace furor entre los fanáticos del Clan Marvel.

Franco “Kito” Capellini es director de cine (licenciado en dirección de cine egresado de la FUC), y puso sus conocimientos, su arte y su creatividad al servicio de una idea que solamente buscaba conectar con el afecto extraordinario del público argentino para con su último superhéroe, el interminable mejor jugador del mundo Lionel Messi.

“Este video no es un trabajo sino un gusto personal que me dí, pero la aceptación del público fue tan grande que me sorprendió gratamente”, aseguró Kito, en diálogo con el portal de noticias primerapagina.info

Las redes de Kito son:

Instagram: @kitocappellini

Twitter: @KitoKP

Tik tok: @Kito_KP

Con la épica del trailer de la película de "Avengers: Endgame", un subtitulado conmovedor -inventado pero realista- y las imágenes del recorrido de la selección argentina hasta la final del mundo, Franco Cappellini (conocido como Kito), con 25 años y una licenciatura en Dirección de Cine, emocionó en las redes con un video que apunta directo al corazón de amantes y seguidores de "La Scaloneta".

Basta con ver a Diego Maradona o a un pequeño Lionel Messi para que las frases del subtitulado en el video adquieran más peso: "Lo haremos. Este domingo cueste lo que cueste". Una narrativa que aminora la ansiedad hasta el domingo, cuando la selección se enfrente a Francia en la final de la Copa del Mundo Qatar 2022, publicó la agencia estatal de noticias Telam.