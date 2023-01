Mundial Qatar 2022: el "bobo" que Messi inmortalizó tras dejarlo afuera de la copa, habló bobadas y "se fue pa' allá, pa' Holanda

La clasificación argentina las semifinales del Mundial de Qatar 2022 se vio envuelta en una fuerte polémica por el tenso final, la controvertida actitud tanto del DT como de los futbolistas de Países Bajos antes y durante el encuentro y el enojo evidenciado en todos los jugadores de la Selección nacional, con Lionel Messi y su "¿Qué mirá', bobo?" a la cabeza.

El encontronazo entre el capitán albiceleste y Wout Weghorst en la zona mixta ya terminado el encuentro encendió una fuerte polémica en todo el mundo y ahora sumó un nuevo capítulo a partir de las declaraciones del futbolista neerlandés.

El cruce entre el capitán argentino y Wout Weghorst sigue dando que hablar y el neerlandés reveló exactamente qué fue lo que sucedió.

Horas después de que Lautaro Martínez sentenciara la eliminación de Países Bajos de la Copa del Mundo, Weghorst habló y trató de minimizar el cruce que tuvo con Sergio "Kun" Agüero y el propio Martínez, que finalmente terminó con la que será una de las frases más recordadas de Messi en toda su carrera profesional.

"¿Qué mirá', bobo?, ¿qué mirá', bobo?, Andá, andá pa' llá, bobo", lanzó el astro argentino visiblemente enojado y en medio de la revolución que causó la frase pasó casi desapercibida la visión de su destinatario: "Yo quise darle la mano después del partido, le tengo mucho respeto como jugador de fútbol, pero él tiró mi mano al costado y no quiso hablar conmigo. Mi español no es muy bueno, pero me dijo palabras irrespetuosas y eso me decepcionó. Fue realmente decepcionante", aseguró Weghorst en diálogo con el canal deportivo TyC Sports, matizando la situación y las provocaciones de las que venían siendo objeto los jugadores argentinos.

El Kun, por su parte, fue uno de los que más detalles dio sobre aquel cruce y es que tuvo un papel protagónico en ese momento. "Era el 19, exactamente... justo estábamos entrando. Empezó a decir: 'Eh, Messi, eh, Messi'. Y Leo se dio vuelta, lo miró... ahí le dijo eso. El chabón le decía 'come here' ('vení'). Olvidate que ahí salté yo", explicó el exdelantero argentino revelando cómo fue exactamente aquel tenso momento, y agregó: "Le digo 'shut up... cerrá el orto'. Y sí... ¿para qué le hablás? Si sabés que estaba el tema caliente. Le dije que se callara", contó en diálogo con ESPN.

Aquella frase de Agüero desató el enojo del futbolista holandés que enseguida le dijo que no lo mandara a callar y terminó con un pedido del Kun de que no le hablara a Messi: "Yo le digo: 'Okey, you don't talk to Messi'. No le hablo a Messi, digo, ya está. 'Okey, shake my hand, good luck' ('dame la mano, buena suerte'). Okey, listo, tomatela". Aquel saludo terminó con las discusiones y evitó finalmente que todo pasara a mayores.

