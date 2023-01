Mundial Qatar 2022: el jugador francés al que Pamela Anderson acusó por violencia dijo que la Selección Argentina le parece agresiva

"No me gusta este equipo de Argentina. En este Mundial dieron una imagen de mucha agresividad, maldad y juego no limpio. En el campo no ha dado buena imagen". Esta polémica opinión en boca de un campeón del mundo de Francia 2018 resuena como un misil.

No porque se trate de un personaje demasiado importante (de hecho estaba en el plantel pero no disputó ni un minuto de aquella Copa en Rusia), sino porque constituye un verdadero oxímorón, es decir que se trata de una contradicción en sí misma. Las pronunció, para el portal francés Quotidien el cuestionado Adil Rami, a quien de quedarle algo de decencia, su prontuario le debería impedir hablar de violencia y maldad.

SU SEPARACIÓN DE UNA ESTRELLA DE HOLLYWOOD

En junio de 2019 la actriz Pamela Anderson tenía 51 años y Adil Rami 33, eran pareja desde 2017, y su ruptura provocó conmoción tanto en el ambiente artístico como en el futbolístico.

Ella lo llamó "monstruo" por sus infidelidades, pero además porque ya tenía una historia de personalidad sociópata, al proyectar en los demás lo que él mismo hacía.

"Solía burlarse de otros jugadores que tenían amantes a la vuelta de la esquina. Él los llamó monstruos. Pero peor, él le mintió a todos", dijo en esa oportunidad Pamela Anderson, tras enterarse de que Adil Rami la había engañado.

La actriz trató al futbolista de hipócrita por haber apoyado la organización National DV Hotline, que ayuda a las víctimas de violencia de doméstica.

Anderson dio a conocer entonces los intentos de Rami para conseguir su perdón. Además indicó que temía por su vida al haber sido víctima de violencia por parte del jugador francés.

"Lo intentó todo. Me envió flores, cartas, pero yo no acepté nada. Vino a mi hotel y la seguridad se lo llevó. Tengo un guardaespaldas porque me da miedo. Me hizo mucho daño y me amenazó en numerosas oportunidades", expresó Pamela en su larga confesión, y lamentó no haber hecho caso a aquellos que trataban de advertirla sobre el comportamiento violento de su pareja.

¿QUIÉN ES ADIL RAMI?

El francés, de origen familiar marroquí, es un defensor central, y como quedó dicho, fue parte de la delegación de Francia que ganó el Mundial de Rusia 2018, sin disputar ningún encuentro.

Ahora se desempeña en el Troyes de la Ligue 1 de su país, y habló sobre lo que será la final en Qatar 2022. El zaguero no ocultó su admiración hacia Lionel Messi, el máximo ganador del Balón de Oro, pero dijo que Argentina se caracterizó por el juego sucio y la violencia.

La comunidad periodística mundial lo resaltó simplemente por la absurda incoherencia entre los dichos y sus hechos vividos con su ex mujer, y el refrán que se le endilga es aquel proverbio que reza "haz lo que yo digo más no lo que yo hago", expresado por Séneca en el año 56 de nuestra era.

También le cabría a la perfección el título de la película "Mirá quien habla", confrontando ante sus asombrosas opiniones de la selección argentina.

Adil Rami debería seguir aquel histórico consejo de que "calladito (quizás) se vea más bonito", y que mejor "no aclare porque oscurece".

Fuentes: infocielo.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info y visionpolitica.info