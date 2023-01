Mundial Qatar 2022: festejos post Argentina-Holanda dejaron cientos de tontos rotos; estos dos cayeron de una camioneta - VIDEO

La clasificación de Argentina ante Países Bajos en los cuartos de final del Mundial de Qatar desató una alegría en todos los argentinos, tanto los que se encontraban en el estadio, como los jugadores y el cuerpo técnico. Sin duda que fue una clasificación que nadie se quiso perder y que hizo eco en cada uno de los rincones del país, aunque a veces el festejo puede ser desmesurado, no debe sobrepasarse en la irracionalidad ni los cuidados en el cómo festejamos.

Así fue que en las calles de Misiones, y como pudo capturar Misiones Online, unos fanáticos que celebraban el gol de Lautaro Martínez para avanzar de ronda, salieron sobre la caja de una Pick Up a festejar con la consecuencia de que, obviamente no estaban protegidos de un accidente y en falta con las medidas de seguridad vial, por lo que dos de los cuatro que se encontraban en la parte de atrás de la camioneta cayeron sobre sus cabezas en contacto directo con el asfalto, lo que dejó a uno de ellos inconsciente y tirado en la calle rodeado de los demás vehículos que circulaban. Afortunadamente el segundo pudo levantarse aunque con ayuda.

Otro de los imprudentes festejos, pero que no tuvo que lamentar ningún tipo de accidente, fue el de un hincha parado sobre el techo de otra camioneta mientras agitaba la camiseta de la Selección Argentina. Por más que la camioneta iba a una muy baja velocidad, pudo haber terminado en otro desenlace, algo que afortunadamente no pasó pero que no se debería repetir de esa manera.