El partido de cuartos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Países Bajos tuvo que detenerse después de que un invasor de campo corriera en medio de los jugadores antes de ser retirado por varios miembros del equipo de seguridad.

Las acciones se reanudaron después de un ligero retraso mientras la seguridad escoltaba al individuo, y en Argentina se supo bastante más tarde que se trataba del YouTuber ruso Vitaly Zdorovetskiy con las palabras "Vitaly the GOAT" (se dice así por las siglas en inglés 'Great of all times' , o 'el más grande de todos los tiempos' que también significa Cabra) escritas en su pecho.

Ya se sabe quién fue el "espontáneo" que se filtró durante el partido entre Argentina y Países Bajos. Aquí la historia de intrusiones y escándalos del youtuber

Argentina ganaba 2-0 en ese momento gracias a los goles de Nahuel Molina y Lionel Messi, pero el suplente holandés Wout Weghorst convirtió su primer gol poco después de la interrupción.

Vitaly, de 30 años, tiene un historial de invasión de canchas. Hizo el mismo 'truco' en la final de la Copa del Mundo de 2014 en Brasil, esa vez con la frase "bromista nato" estampado en su cuerpo.

Los momentos de este tipo no son emitidos por las transmisiones oficiales desde hace décadas, para no incitar a otros a realizar las mismas acciones en busca de fama.

Como en Argentina no es algo tan reiterado como en Europa, los relatores locales aún se sorprenden y comentan la situación sin que los espectadores sepan bien de que están hablando.

En 2019, la entonces novia de Vitaly, Kinsey Wolanski, corrió hacia la cancha durante la final de la Liga de Campeones entre Liverpool y Tottenham mientras vestía un bikini negro de una pieza que anunciaba su canal 'Vitaly Uncensored' (Vitaly sin censura).

El famoso 'bromista' superó esta vez los límites con su contenido. Anteriormente trabajó como actor porno para el estudio de cine para adultos Bang Bros en 2011.

Esta vez fue derribado al suelo después de hacer ese ya clásico movimiento de intrusión, en el estadio Lusail de Qatar, antes de ser literalmente arrastrado por sus brazos y piernas entre 5 o 6 personas por su potente contextura física.

VitalyzdTv , es una personalidad rusa de YouTube radicada en EEUU,creador de contenido y propietario del sitio web. Sus videos de YouTube, hasta noviembre de 2021, alcanzaron más de 1.800 millones de visitas y más de 10 millones de suscriptores, mientras que su canal de video blog tiene más de 270 millones de visitas y 1,93 millones de suscriptores.

Su presencia perjudicó claramente en el momento en que Argentina ganaba 2 a 0.

