Mundial Qatar 2022 y el partido que nadie quiere jugar: hoy se disputa el tercer puesto; historia completa de los 19 olvidados

El Mundial Qatar 2022 se encuentra ya en etapas decisivas, con Argentina y Francia en la Final en busca del título. Sin embargo a la competencia todavía le queda otro partido, frecuentemente olvidado a la hora de repasar la historia: el duelo por el tercer puesto que protagonizarán Croacia y Marruecos.

El del próximo sábado será el partido número 20 en el que se pondrá en juego el tercer puesto de una Copa del Mundo. ¿Por qué? Porque si bien es la edición mundialista N° 22 hubo dos ediciones en las que no se disputó: 1930 (los dos perdedores en semis no se enfrentaron) y 1950 (no hubo eliminación directa sino un cuadrangular final).

A lo largo de esos 19 enfrentamientos el equipo que más veces ha llegado a esta instancia es Alemania, que pudo jugarlo en cinco oportunidades. En cuatro de ellas lo ganó, 1934, 1970, 2006 y 2010, y solo en una lo perdió, en 1958. Marruecos será la 20° selección distinta en jugar este tipo de partidos en el Mundial Qatar 2022.

Solo tres equipos han participado del partido por el tercer lugar en dos Mundiales de manera consecutiva: Brasil en 1974 y 1978, Francia en 1982 y 1986 y Alemania en 2006 y 2010. Solo los germanos tuvieron la chance de ganar ambas veces. El promedio de gol en esta clase de encuentros a lo largo de la historia es verdaderamente elevado: 3,69.

Los 19 partidos por el tercer puesto en la Copa del Mundo

1934: Alemania 3-2 Austria (Lehner -2- y Cohen; Horvath y Sesta) 1938: Brasil 4-2 Suecia (Leonidas -2-, Romeu y Peracio; Jonasson y Nyberg) 1954: Austria 3-1 Uruguay (Stojaspal, Ocwirk y Cruz e/c; Hohberg) 1958: Francia 6-3 Alemania (Fontaine -4-, Kopa y Douis; Cieslarczyk, Rahn y Schafer) 1962: Chile 1-0 Yugoslavia (Rojas) 1966: Portugal 2-1 Unión Soviética (Eusebio y Torres; Malofeyev) 1970: Alemania 1-0 Uruguay (Overath) 1974: Polonia 1-0 Brasil (Lato) 1978: Brasil 2-1 Italia (Nelinho y Dirceu; Causio) 1982: Polonia 3-2 Francia (Szarmach, Majewski y Kupcewicz; Girard y Couriol) 1986: Francia 4-2 Bélgica (Ferreri, Papin, Genghini y Amoros; Ceulemans y Claesen) 1990: Italia 2-1 Inglaterra (Baggio y Schillaci; Platt) 1994: Suecia 4-0 Bulgaria (Brolin, Mild, Larsson y Andersson) 1998: Croacia 2-1 Países Bajos (Prosinecki y Suker; Zenden) 2002: Turquía 3-2 Corea del Sur (Mansiz -2- y Sukur; Eul-Yong y Chong-Gug) 2006: Alemania 3-1 Portugal (Schweinsteiger -2- y Petit e/c; Nuno Gomes) 2010: Alemania 3-2 Uruguay (Muller, Jansen y Khedira; Cavani y Forlán) 2014: Países Bajos 3-0 Brasil (Van Persie, Blind y Wijnaldum) 2018: Bélgica 2-0 Inglaterra (Meunier y Hazard)

Mundial Qatar 2022: la tabla histórica por el tercer puesto

Alemania - 4 veces (1934, 1970, 2006 y 2010) Brasil - 2 veces (1938 y 1978) Francia - 2 veces (1958 y 1986) Polonia - 2 veces (1974 y 1982) Austria - 1 vez (1954) Chile - 1 vez (1962) Portugal - 1 vez (1966) Italia - 1 vez (1990) Suecia - 1 vez (1994) Croacia - 1 vez (1998) Turquía - 1 vez (2002) Países Bajos - 1 vez (2014) Bélgica - 1 vez (2018)

Fuentes: infocielo.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info y visionpolitica.info