Qatar 2022 | ¿El bulto de Messi lleva a decir cualquier cosa? "Atravesaste a todos los argentinos", tiró periodista de TV Pública

En el marco de una jornada movilizante para todos los argentinos, tras la clasificación a la final del Mundial de Qatar 2022, Lionel Messi se conmovió con la gran declaración de la periodista Sofi Martínez, que le dedicó unas hermosas palabras en nombre de todo un país.

"Se viene una final del Mundo, y si bien todos queremos ganar la Copa, más allá del resultado, hay algo que no te lo va a sacar nadie: atravesaste a cada uno de los argentinos", comenzó la periodista de la TV Pública. "No hay nene que no tenga tu remera. Marcaste la vida de todos, y eso es más grande que cualquier Copa del Mundo y no te lo va a sacar nadie", insistió.

Por último, la cronista le explicó que "es un agradecimiento por un momento de felicidad tan grande que le hiciste vivir a tanta gente", y concluyó: "Creo que es más importante que la Copa del Mundo y eso ya lo tenés".

Visiblemente conmovido, el capitán de la Selección Argentina agradeció las palabras y señaló: "Este grupo, más allá de que todos queremos que se nos dé, ha hecho un proceso intachable. Fue un ejemplo. Creo que los argentinos aprendimos eso, no es sólo el resultado sino el camino recorrido. Igual, no tengan dudas que vamos a dejar todo para que se nos dé".

