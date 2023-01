Qatar 2022, el mundial de Instagram: la Selección Argentina respira por redes; Papu, Dibu, Messi y De Paul cruzaron flechazos de amor

Tras el triunfo de Selección Argentina sobre Australia en el Mundial de Qatar 2022, los jugadores celebraron con mensajes en la red. Pero Alejandro Papu Gómez y Emiliano Dibu Martínez, entre otros, dejaron desopilantes comentarios que se volvieron virales.

La última estructura de jugadores de Selección Argentina ha demostrado más de una vez la excelente relación que tienen y cuánto se apoyan como equipo, en las buenas y en las malas mucho más. En este caso, al grupo dirigido por Lionel Scaloni le tocó celebrar el pase a cuartos de final de Qatar 2022 tras ganarle 2 a 1 a Australia.

"Un pasito más... increíble otra vez más el apoyo de toda nuestra gente! #VamosArgentina", escribió Lionel Messi en su cuenta de Instagram junto a una serie de fotos con sus compañeros en el partido. La lluvia de respuestas fue inmediata. Pero entre los mensajes que destacaron estaban el del Papu Gómez que decía: "The Show Must Go On", haciendo referencia a la icónica canción de Queen. Por otro lado, Dibu Martínez, uno de los héroes de la fecha, lanzó "Sexo" junto un emoji de fuego.

Luego, en su cuenta de Instagram, Rodrigo De Paul expresó: "Que nadie les diga que los sueños no pueden cumplirse, no se detengan y cada vez que se caigan levántense y sigan peleando. SOÑEMOS, que orgullo vestir estos colores y ser parte de este grupo, LOS AMO".

Papu, que tenía una frase inesperada bajo la manga, hizo explotar la red al comentarle: "Voy a cuidar tu corazón antes que el mío", que es una parte de la canción de Los Claxons "Antes que el mío". Dibu Martínez no se quedó atrás y le dedicó: "Mi motorcito".

"Y ahora nos volvimos a ilusionar", puso Dibu en su propia cuenta junto a otra serie de fotos del partido.

Además de la lluvia de famosos que le comentaron y agradecieron cuidar el arco de la manera en que lo hace, Papu le respondió: "Orgasmico". "Te cago amando", puso Marcos Acuña. De Paul le expresó su amor al manifestar: "Te amo Dibu". Mientras que Leandro Paredes dijo: "Demente".

Video de Thiago y Mateo Messi en Qatar 2022

Argentina pasó a cuartos de final en el Mundial de Qatar y la familia de Lionel Messi festejó con toda la energía del mundo desde la tribuna del Áhmad bin Ali, Doha.

La Pulga le dio la primera alegría del día a la Selección en el minuto 35 de su partido contra Australia, cuando encontró la jugada perfecta para anotar el tan anhelado gol. Antonela Roccuzzo gritó y saltó junto al resto de la familia de Messi y sus hijos Thiago, Mateo y Ciro desde la tribuna.

Uno de los momentos más emocionantes del partido, fue cuando Mateo y Thiago se abrazaron durante varios segundos para celebrar el gol de su padre. Luego de recibir la felicitación de sus compañeros, Messi busca a su familia para hacerles un guiño desde la cancha. Los comentaristas de TyC Sports destacaron la emoción de los niños y la forma en la que Antonela cargó al pequeño Ciro para alentar a Lionel.

Roccuzzo no tardó en postear fotografías con sus chicos desde la cancha y junto a ellas escribió: "ARGENTINA TE AMO. @LeoMessi qué orgullo".

Fuentes: perfil.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info y visionpolitica.info