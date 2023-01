Quién es el jugador que no jugó y se llevó la camiseta de Messi en su partido N°1000: si la vende se hace millonario

La Selección Argentina superó a Australia en los Octavos de Final del Mundial Qatar 2022, con una sublime actuación de Lionel Messi. Cammy Devlin, uno de los mediocampistas de los Socceroos, no tuvo la chance de ingresar pero se llevó un gran premio: la casaca del 10 en un encuentro especial al ser su partido número mil.

El volante australiano no jugó ni siquiera un solo minuto a lo largo de los cuatro partidos que disputó el seleccionado conducido por Graham Arnold en la competencia, pero se fue de Qatar con el mejor de los recuerdos: la casaca del astro argentino, justo en un partido especial para su historia con la pelota y con la Albiceleste.

El cambio de camiseta pudo observarse luego del partido a través de la cuenta oficial del Heart of Midlothian FC de Escocia, el club en el cual milita Cammy Devlin, ya que compartió el video del momento exacto en el que se dio, luego de que Lionel Messi fuera elegido como el ‘Man of the Match’ del encuentro.

“Le prometió su camisa y se la dio. Genial por parte de Cammy al aceptar la camiseta de Messi a cambio también”, bromeó el club escocés, que se desempeña en la Primera División de su país, sobre el intercambio del Diez con el mediocampista de 24 años.

Cammy Devlin, el volante que se llevó la camiseta de Lionel Messi

Cameron Peter Devlin un volante mixto de 24 años, nacido el 7 de junio de 1998 en la ciudad de Sydney, que a pesar de su corta edad pasó ya por varios clubes. Su experiencia en el fútbol escocés, en donde desembarcó a mediados del año pasado y lleva ya un año y medio, es la primera fuera de Australia.

Previamente, en el fútbol de su país, pasó por cinco clubes diferentes: Sutherland Sharks entre 2014 y 2015, Western Sidney Wanderers entre 2016 y 2017, Sydney FC entre 2017 y 2019, Wellington Phoenix entre 2019 y 2021 y Newcastle Jets en 2021.

