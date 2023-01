Tienen la pelota de la final en modo "argento": cayó en la tribuna, la agarró un francés, la pidieron para devolverla y se la quedaron

La final entre la Selección Argentina y Francia tiene tantas historias en el medio, escondidas que el recorrido parece inabarcable, sin embargo, cada una de ellas parece ser abrazada por la magia misma de un Mundial único. Fe de esto puedan dar los hermanos Ignacio y Hernán que fueron quienes se quedaron con la pelota con la que Messi marcó el tercer gol en la final del mundo.

Dos hermanos, Hernán e Ignacio, tienen la pelota de la final del Mundo. La increíble historia de picardía nacional para un recuerdo único para la Argentina.

Aquel grito que tardó en consolidarse en el minuto 107 de la prórroga, luego de que un defensor francés rechaze la pelota detrás de la línea tras el remate de Messi, terminó en un festejo desaforado que tuvo a estos hermanos en el lugar justo, en el momento preciso para recibir un auténtico regalo del cielo luego de que Paulo Dybala reviente la pelota a las tribunas a modo de festejo.

"Tuvimos muchísima suerte porque es la pelota de uno de los goles más gritados en los últimos 30 años. Tuvimos suerte porque uno de los jugadores de la Selección Argentina, tiró la pelota del gol hacia la tribuna cerca de donde estábamos nosotros. La agarró un francés, me acerqué y le expliqué que la pelota había que devolverla, me la dio y no la quería soltar por nada en el mundo", dijo uno de los afortunados en charla con Telefé.

"En un momento se me acerca alguien de la seguridad del estadio, me la pidió, no se la quería dar, y cuando vino el supervisor, nos dijo que nos la podíamos quedar", contó en una de las definiciones que se volvió viral en twitter por la propia picardía argenta que hizo lo suyo para quedarse con el tesoro.

"Cuando el la agarra y la trae. La agarro y me escabuyó entre la gente, me siento arriba. Y varios la querían tocar pero después vino la policía y nos dejaron quedarla. Tiene el aire original, dice uno de ellos. No la pasamos por valija. La pelota viajo con nosotros todo el viaje", explicó el mayor.

Fuente: infocielo.com; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info