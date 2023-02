¿De qué año me están hablando?: Cuándo podrían salir de la cárcel los cinco rugbiers condenados a prisión perpetua en caso Báez Sosa

En el caso del crimen de Fernando Báez Sosa, la condena no se encuentra firme, es decir, no ha sido ratificada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense que es la instancia de apelación. No obstante, ya se tejen especulaciones acerca de cuándo verán la luz del sol los ocho condenados por el homicidio en Villa Gesell en el verano del 2020, y sobre todo se hacen cálculos respecto de los que fueron condenados a prisión perpetua.

Los cinco condenados a prisión perpetua por el crimen de Fernando Báez Sosa podrían recuperar la libertad dentro de 30 años, en tanto que los que sufrieron penas de 15 años de cárcel estarán en condiciones de obtener la libertad condicional en 2030.

No está establecido cuál es el máximo de la pena de la prisión perpetua, el criterio aplicable mayoritariamente en estos casos contempla como hipótesis extrema los 50 años de cárcel. Para acceder a la libertad condicional deberían cumplir dos tercios de esa pena, es decir 33 años, de los cuales ya cumplieron tres. Entonces, podrían salir a la calle de manera transitoria en el 2052.

Para los tres que fueron condenados a 15 años, el cálculo es el mismo, por lo que la libertad condicional podría corresponderles a partir de los diez años de cumplimiento efectivo.

No obstante, los plazos para acceder a los beneficios de morigeración o anticipación del acceso al régimen de salidas transitorias pueden acortarse o alargarse de acuerdo a la conducta.

Una de las formas más frecuentes de ese acortamiento es el "estímulo educativo", que no acorta la pena sino que adelanta la posibilidad de acceder a los beneficios de la reinserción de los condenados en la sociedad.

