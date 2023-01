Abuso sexual en un viaje de La Plata a Pehuajó: una estudiante de 23 años fue manoseada durante horas por un jugador de fútbol

Un juvenil de Gimnasia fue denunciado a través de las redes por manosear a una joven en un micro de larga distancia. Se trata de un futbolista de las divisiones inferiores del Lobo, que fue acusado de abusar de una chica en un colectivo que salió de La Plata con rumbo a Pehuajó.

Un futbolista de las divisiones inferiores del Lobo fue acusado de abusar de una chica en un colectivo que iba desde La Plata hasta Pehuajó.

Según detalló la propia víctima a través de su cuenta de Instagram, todo ocurrió en el inicio de este fin de semana largo, cuando viajó a su ciudad para ver a su familia. En ese marco, indicó que en el asiento de al lado se encontraba el jugador albiazul, identificado como M.N., quien la habría tocado mientras dormía.

"En la noche del miércoles 7 viajé en colectivo en la línea Plusmar desde La Plata a Pehuajó. Mi asiento era el número 18 y en el 17 estaba M.N.", detalló la joven. En la publicación, aseguró que el futbolista habría aprovechado que ella se durmió para tocarla en sus partes más íntimas.

En esa línea, apuntó contra el club y contra los choferes del micro por no haberle brindado asistencia: “@gimnasiaoficial, su jugador en la madrugada del 8 de diciembre me manoseó todo lo que quiso hasta que me desperté. Y tuve que esperar a que pare el micro para notificar a los choferes, a los que varias veces les toqué la puerta y no me respondieron", expresó.

En medio de esta situación, la joven aseguró que pasó mucho miedo y tuvo que cambiarse de asiento cuando vio uno liberado. Al llegar a destino, le pidió el nombre del acusado a los chóferes y realizó la denuncia correspondiente.

El relato de la estudiante pehuajense

Durante la tarde del jueves feriado, mediante redes sociales, una joven hizo pública una acusación contra el deportista que se desempeña en el club Gimnasia y Esgrima La Plata.

La pehuajense de 23 años, que en la noche del miércoles y madrugada del jueves tomó la decisión de regresar hacia Pehuajó desde La Plata con el objetivo de visitar a su familia, tuvo un viaje al que calificó de la peor manera, ya que declaró: “Yo estaba emocionada con volver a mi ciudad luego de dos años, ahora me encuentro sin dormir y sin hambre del asco que tengo desde la madrugada”.

Además, agregó que su malestar se debe a que “un hijo de la mierda se le ocurrió manosearme todas las horas que pudo durante el viaje” que la llevó hasta a su ciudad de origen tras tanto tiempo volver de visita a su familia y amigos.

Al mismo tiempo, la joven detalló sobre la situación vivida en el micro: “Tuve que bancarme luego de despertar, al menos un minuto de sentir como me manoseaba y pellizcaba mis glúteos para corroborar que no estaba dormido y fuera descuidado. No le bastó con que yo prendiera mi celular y le saque mi mano”.

De esta forma, añadió que intentó acercarse hacia los choferes del micro para que le puedan ofrecer algún tipo de ayuda, pero enfatizó en que la única respuesta que obtuvo fue que “hay dos asientos libres, cámbiate a esos que se desocuparon”, y continuó afirmando que “vergüenza les tiene que dar, yo accioné y pedí ayuda, hay otras chicas que no”.

Por último, cerró su hilo de declaraciones sobre lo sucedido, dejando en claro que pretende que la ayuden a difundir el hecho con una sola finalidad: “Yo no quiero sus manos en el cuerpo de otra piba más”.

Fuente: 0221.com.ar; LaMovidaplatense.com.ar; VisionPolitica.info; CriticaArgentina.com.ar; NoticiasEnsenada.info