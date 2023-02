Caso Báez Sosa a horas del veredicto: La desesperada defensa que hizo la novia de uno de los rugbiers: "La pelea la empezó Fernando"

En la cuenta regresiva hacia las 13 horas de hoy lunes, en que se dará la lectura del veredicto en el caso del homicidio de Fernando Báez Sosa, la novia de uno de los rugbiers intenta algo para lo cual sólo sirve para alimentar la tensión sobre este juicio. Desde una cuenta de redes sociales se intenta tardíamente una defensa en base a ciertos “argumentos” tales como que la pelea que derivó en la fatal golpiza en Villa Gesell fue iniciada por el propio Fernando.

Durante la etapa de alegatos en el juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa, se informó que se secuestraron los celulares a Blas Cinalli y Enzo Comelli – dos de los ocho acusados - desde dónde realizaban posteos en una cuenta de Instagram.

Se trata del perfil @rugbiers.zarate, donde los imputados respondían preguntas, reclamaban por su libertad, daban opiniones sobre los padres de Fernando Báez Sosa y le pedían a sus seguidores que “le recen a Dios y a la Virgen”, entre otros posteos.

Esa cuenta, que fue reactivada durante el juicio y así descubierta, era manejada también por la novia de uno de los ocho detenidos, que contestaba preguntas con aberrantes respuestas asegurando, entre otras cosas, que “la pelea la empezó Fernando Báez Sosa”

Los mensajes que habría publicado "Rugbiers Zárate"

- Pregunta: “Fernando también merecía divertirse y vivir la vida, ¿no te parece?”

- “Rugbiers Zárate”: “Por supuesto, nunca dije lo contrario: en su momento, hablé con algunos de sus amigos y los entendí, como ellos también me entendieron a mí. Se dio una conversación súper respetuosa de ambos lados, desde el principio de esta cuenta tomé la decisión de respetar su memoria y creo que eso es lo que estoy haciendo en cada uno de los mensajes donde digo (y reitero) que ojalá se termine la violencia en la sociedad”.

- Pregunta: “¿Por qué se rieron?”

- “Rugbiers Zárate”: “Todavía no entiendo cómo alguna parte se cree como ocho personas privadas de su libertad desde hace tres años puedan reírse en medio de un juicio. Y, menos aún, como supuestamente algunos lo notan, a través de unos barbijos. En todo caso, no sé si algunas personas conocen la definición de nervios, en medio de nervios (SIC) los seres humanos podemos reaccionar de diferentes maneras y existen las risas por situaciones de nervios”.

- Pregunta: “¿Por qué los padres de los acusados jamás tuvieron la humildad de pedirles perdón a los padres de Fer?”

- “Rugbiers Zárate”: “No se trata de falta de humildad, se trata de respeto: ellos declararon en varias ocasiones su intención de no tener ninguna clase de contacto con los chicos o sus familias”.

- Pregunta: “¿Cuál sería una condena justa en tu opinión?”

- “Rugbiers Zárate”: “Es complicado hablar de condena justa, sobre todo si la parte implicada en una condena son ocho chicos a los cuales no se les respetaron sus garantías y derechos judiciales como corresponde y como todos deben tener”.

- Pregunta: “En tu mirada personal, ¿qué creés que pasó para que termine así todo?”

- “Rugbiers Zárate”: “Pienso que fue una noche que se salió de control tras mucho alcohol, básicamente. De todas maneras, también como sociedad (me incluyo, así nadie se ofende) vemos peleas a las salidas de los boliches y lo naturalizamos como si no importara. Esa noche, no sólo se naturalizó, también se grabó la pelea con palabras violentas y risas en lugar de llamar a las autoridades policiales. Por cierto, las autoridades policiales deberían haberse encontrado en la puerta del boliche, teniendo en cuenta tanto la temporada alta de pleno enero, como la exagerada sobre capacidad y la venta de alcohol”.

- Pregunta: “¿Por qué decís que fue riña o pelea? Ese pibe no se defendió...”

- “Rugbiers Zárate”: “De hecho, según los testigos (seguridad del boliche) él inició la pelea pegando a uno de los chicos. Ahora, antes de decirme algo, sólo contesto a tu pregunta, no justifico el horrible hecho sucedido, ojalá nunca hubiese sucedido y ojalá nos nueve (tanto los chicos, como él) estuviesen todos en sus casas con sus familias en estos momentos, pero lamentablemente esto no va a poder ser así y no podemos volver el tiempo atrás”.

Fuentes: minutouno.com, lamovidaplatense.com.ar, noticiasensenada.info, primerapagina.info, criticaargentina.com.ar y visionpolitica.info